El panorama de las aplicaciones está cada vez más complejo, la salida de la empresa de domicilios iFood a partir del próximo 21 de noviembre y la partida de la aplicación de movilidad Beat, el 7 de diciembre, de Colombia, México, Perú, Chile y Argentina no muestran un buen panorama.

A eso hay que sumarle la decisión del supermercado virtual Jokr de salir de Medellín y Chile para concentrarse en México, Perú, Brasil y Bogotá.



Las decisiones de las empresas no parecen aisladas en medio de un ambiente de cambio en las tecnológicas; la baja rentabilidad, los cambios globales y la incertidumbre han hecho que los empresarios y sus inversionistas sean más precavidos.



En el mercado regional, otras compañías como Uber Eats, Shopee, Just Eat y Takeaway se suman al éxodo.



Beat y sus accionistas decidieron enfocarse en el mercado europeo, no obstante que en el último año desarrollaron en el país el servicio Beat Zero, con el que trajeron 200 vehículos eléctricos a Bogotá y que era visto como la opción para la crear más empleos; de hecho, la apuesta era de al cierre de 2022 generar más de 1.000 empleos con Zero y ampliar la operación de las 360 personas que para agosto trabajaban como conductores.



La competencia que existe en el mercado y la falta de legislación de las plataformas de movilidad también tienen su efecto.



“Las empresas deben prepararse para momentos de incertidumbre a nivel económico y esto nos da la lección de innovar y estar preparados para cambios repentinos”, manifestó Carolina Jaramillo, directora de Jokr en Colombia.



De hecho, el unicornio confirmó que a partir del próximo 18 de noviembre dejará de operar en Chile y en la ciudad de Medellín; este será el tercer cierre operaciones que hace en el país, luego de haber salido de Barranquilla y Bucaramanga.



“Jokr ha decidido reforzar su presencia en los mercados que han alcanzado una mayor escala y, de esta manera, fortalecer nuestro camino hacia la rentabilidad. Aunque estos cambios son muy difíciles, nos ayudarán a convertirnos en una empresa más exitosa, sostenible y duradera”, expuso.



En el mercado de México, Perú y Brasil funciona con la marca Daki.

A cuidar las inversiones

En el caso de iFood, que es respaldado por el grupo de inversión Prosus, llegó a tener una base en Colombia de 9.100 domiciliarios con salud, pensión y ARL y que cubrían 19.000 restaurantes.



“La decisión de salir de estos mercados es una estrategia comercial en medio de un momento complejo en el mercado de capitales”, dijo iFood, y señaló que seguirá en invirtiendo en Brasil.



De acuerdo con Miguel McAllister, CEO de Merqueo, lo que está pasando es que se han frenado los recursos para las aplicaciones.



El problema es que las empresas digitales también están en medio de la crisis; la pandemia tuvo un efecto clave en su crecimiento y expansión, y ahora están la inflación y líos de suministros.



“Ha decrecido drásticamente la inversión en start ups, lo cual está generando que cambien el modelo. Además, 90 por ciento de las inversiones vienen de fondos internacionales”, dijo.



Hamilton López Caro, director del Centro de Emprendimiento de la Universidad de los Andes, sostiene que las altas tasas de inflación no han contribuido a la recuperación de diferentes sectores, entre ellos el de tecnología.



“Las plataformas están concentrando sus operaciones en los mercados donde son más rentables, con la finalidad de optimizar los beneficios de estas”, expuso.



En opinión de Manuel Caro, director del Diplomado de Marketing Digital de la Universidad El Bosque y consultor experto en marketing, negocios y transformación digital, estamos viviendo la “crisis de la economía de las plataformas”, la cual consiste en negocios construidos sobre operaciones masivas, pero con una propuesta deficitaria.



“Su principal dedicación es a crecer, pero rendir beneficios, no quemando el dinero de inversionistas, clientes y proveedores”, explicó López Caro.



Entre las opciones que tienen las firmas está la de buscar una ganancia para los actores sin afectar la rentabilidad ni la competencia.

