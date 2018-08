Desarrollan IA que lo hará bailar sin realmente hacerlo

Hace unos días, investigadores de la Universidad de California en Berkeley publicaron un documento con los diseños y el marco teórico de una tecnología que desarrollaron con inteligencia artificial capaz de simular movimientos de baile en el cuerpo de alguien que realmente no los hizo.



"Everybody Dance Now", que traduce todo el mundo baila ahora, usa de referencia un bailarín profesional y uno aficionado. La tecnología planteada logra transferirle los movimientos de uno a otro y crear un vídeo en el que parece que 'el aficionado' baila como un experto, cuando realmente no lo hizo.



El documento presenta un método para la transferencia de movimiento donde se usa un video de un bailarín como fuente y se transfieren los movimientos a otra persona que realiza un par de movimientos estándar.

¿Cómo funciona?

Se traducen las imágenes cuadro por cuadro, se detectan las poses y movimientos corporales, con esto, la inteligencia artificial consigue hacer un mapeo del baile, que luego le transfiere al cuerpo de un nuevo sujeto. Luego, hace un video que sea temporalmente coherente con el resultado y se consigue la impresión de que alguien puede bailar como un profesional, cuando realmente no hizo esos movimientos.

Esta no es la primera vez que se plantea el uso de la inteligencia artificial para hacer videos que ponen a las personas en situaciones en las que nunca han estado.



En enero de este año fue lanzado un software llamado FakeApp, que a través de esta tecnología y el face swap (reemplazo de rostros), llevaba a que actrices famosas "protagonizaran" videos de pornografía. La herramienta superponía el rostro de las mujeres en otros cuerpos y generaba videos altamente convincentes en los que se mostraba a Emma Watson o Gal Gadot realizando acciones que no habían hecho.



Estas son muestras de los alcances de la inteligencia artificial y el desarrollo que está teniendo a la hora de recrear voces , rostros y movimientos.



