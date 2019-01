La inteligencia artificial lo confirma: hubo otra especie de homínidos

Por medio de la inteligencia artificial, investigadores españoles identificaron en el genoma de personas asiáticas la huella genética de una nueva especie de

homínidos hasta ahora desconocida, que habría sido el resultado del cruce de neandertales y denisovanos y que se mezcló con el hombre moderno hace miles de años.



Ya se sabía que denisovanos y neandertales, los parientes extintos más cercanos de los seres humanos actuales, se cruzaron en algún momento de la Prehistoria, según un hueso hallado el pasado verano en Denisova (Siberia). Y este trabajo confirma ahora que la mezcla fue generalizada y dio lugar a una especie híbrida que se cruzó con el hombre moderno.

El estudio, que publica 'Nature Communications", ha utilizado por primera vez con éxito el 'deep learning' (algoritmos de aprendizaje automático) para explicar la historia humana, lo que abre la puerta a que se extienda el uso de esta tecnología para responder otras preguntas en biología genómica y evolución.



Han identificado en el genoma de individuos asiáticos esta huella de esta nueva especie de homínidos por medio de la combinación de algoritmos de 'deep learning' y métodos estadísticos.



El análisis computacional del ADN humano actual apunta a que la especie desaparecida fue un híbrido de neandertales y denisovanos y que se mezcló en Asia con los humanos modernos que habían salido de África.



En la investigación participaron, por parte española, científicos del Instituto de Biología Evolutiva (IBE-UPF), del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG) y del Centro de Regulación Genómica (CRG), así como de la Universidad de Tartu (Estonia).



Según explicó el investigador del IBE-UPF de Barcelona Jaume Bertranpetit, "hace unos 80.000 años se produjo el conocido 'Out of Africa' ('fuera de África'), cuando una parte de la población humana que ya era de humanos modernos abandonó ese continente y se extendió a otros, dando lugar a todas las poblaciones actuales".



"A partir de entonces -puntualizó este catedrático de la Universidad Pompeu Fabra- sabíamos que se produjeron cruces de humanos modernos con los neandertales en todos los continentes, menos en África, y con los denisovanos en Oceanía y, seguramente, en el sudeste de Asia, pero la evidencia de cruces con una tercera especie extinta aún no se había confirmado con certeza".



Hasta ahora, la existencia de esta tercera especie era sólo una teoría que explicaría el origen de algunos fragmentos del genoma humano actual, pero, según Bertranpetit, ha sido el uso del 'deep learning' lo que ha permitido pasar del ADN a la demografía de las poblaciones ancestrales.



Según Óscar Lao, investigador del CRG, "el 'deep learning' es un algoritmo que imita la forma en que funciona el sistema nervioso de los mamíferos, con diferentes neuronas artificiales que se especializan y aprenden a detectar en los datos aquellos patrones que son importantes para llevar a cabo una tarea determinada".



"Hemos aprovechado esta propiedad para hacer que el algoritmo aprendiese a predecir la demografía humana usando genomas obtenidos a través de cientos de miles de simulaciones para recorrer un posible camino de la historia de la humanidad", explicó Lao.

​

Efe