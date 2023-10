La impresionante cifra que Google debe pagarle a Apple cada año

Desde la llegada del iPhone al mercado, este teléfono tiene un navegador, y la posibilidad de buscar contenido en la web. Lo hace usando el buscador de Google, que hace unos días cumplió 25 años de servicio.



Apple ha investigado, según varios reportes, la posibilidad de crear su propio buscador (o saltar a otro como herramienta predeterminada) pero el interés en lograr algo así, cuando Google tiene más del 90% del mercado, es bajo.

Y se reduce aún más cuando se tiene en cuenta que Google paga por ser el buscador oficial del iPhone. Es un negocio para ambos: Apple gana dinero por incluir una función que igual tendría que ofrecer, y recibe la que se reconoce como la líder del mercado; Google se asegura de ser el buscador elegido en la segunda plataforma móvil (la primera, claro, siendo Android, de su propiedad).



De hecho, el CEO del buscador alternativo DuckDuckGo, testificó a fines de septiembre que su acuerdo para ser el buscador oficial de Apple, que negoció entre 2016 y 2018, y fue desechado en 2019, no había prosperado porque esta compañía no quería perder el dinero que le aporta Google, que también le paga a otros fabricantes para ser su motor de búsqueda predeterminado, según reportó Reuters hace unos días.



¿Cuánto dinero invierte Google en ser el motor de búsqueda de los más de 2000 millones de iPhone que se han vendido a lo largo de la historia? El monto exacto nunca se ha difundido, pero una investigación del Wall Street Journal estimaba el monto entre 8000 y 12.000 millones de dólares al año en 2020; Forbes estimaba que eran unos 15.000 millones de dólares en 2021 para ser el buscador predeterminado en Safari.



Ahora, The Register reporta que hoy son entre 18 y 20.000 millones de dólares al año, según los documentos que aportó Google en la demanda por monopolio que le inició el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en septiembre último. y que fueron analizados por una consultora financiera especializada.



Este acuerdo (el Acuerdo de Servicios de Información, según lo llama la compañía), que representa entre el 14 y el 16 por ciento de las ganancias anuales de Apple, podría ser anulado por la Justicia de EE.UU. (al igual que otros que mantiene con Samsung o Mozilla) por considerarlo anticompetitivo.



Si sucede, será en uno o dos años como mínimo; los expertos calculan además que podría cambiar en EE.UU. (donde Apple podría poner una caja para que los usuarios elijan qué buscador usar), pero seguir manteniéndose en otros países. Y siempre está la posibilidad (dentro de unos años) de que Apple tenga su propio buscador.

