El uso de la IA en la computación cuántica: el nuevo reto para la ciberseguridad

En un mundo cada vez más conectado y dependiente de la tecnología digital, la ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la integridad y confidencialidad de la información. A medida que la tecnología avanza a pasos agigantados, surgen nuevas amenazas que desafían constantemente nuestras capacidades para proteger los datos y sistemas críticos.

(Le recomendamos: Delincuentes ahora simulan el rostro y la voz de una persona en video: cómo evitar caer).

La inteligencia artificial, con su capacidad para aprender, adaptarse y tomar decisiones de manera autónoma, ha revolucionado diversos campos, desde la atención médica hasta la industria automotriz. Ahora bien, esta, sumada la computación cuántica, son capaces de generar grandes herramientas y estrategias jamás antes vistas o contempladas.

Narciso Lema, líder técnico comunitario en Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia & LCR de IBM, y experto en computación e inteligencia artificial, ejemplifica esto con el caso de Mercedes Benz, con quienes están trabajando para crear nuevos materiales.



En este proceso, se involucra la computación cuántica para "optimizar escenarios y modelar moléculas". Esto sucede también en escenarios financieros o científicos, en los que las computadoras cuánticas ayudan a buscar las mejores opciones dentro de un proyecto.

Facebook Twitter Linkedin

Un aspecto fundamental de la computación cuántica es la noción de entrelazamiento cuántico. Foto: iStock

La computación cuántica es un paradigma revolucionario en el campo de la informática que busca realizar cálculos a una velocidad y con una eficiencia que supera con creces a las computadoras clásicas.



A diferencia de las computadoras tradicionales, que utilizan bits como unidades de información que pueden estar en estado 0 o 1, las computadoras cuánticas emplean cúbits (bits cuánticos), que pueden estar en múltiples estados simultáneos gracias a la superposición cuántica. Esto permite que las operaciones se ejecuten de manera paralela, lo que brinda un potencial impresionante para resolver problemas complejos de manera mucho más rápida.

Esto abre la puerta a la comunicación cuántica y a la resolución de problemas en criptografía, optimización, simulación de sistemas físicos y otros campos de la ciencia que hasta ahora eran inabordables para las computadoras tradicionales. Aun así, el camino está lleno de grandes retos.

Lema explica que la computación cuántica enfrenta actualmente en su camino hacia la adopción generalizada está en una etapa temprana, en la que se tienen que estabilizar algunos frentes tecnológicos.

(No deje de leer: ¿Cuáles son los datos que la Dark Web puede saber de usted? Así puede averiguarlo).

Facebook Twitter Linkedin

La computación cuántica hace referencia a una computadora que saca provecho de las reglas de la mecánica cuántica para resolver problemas complejos. Foto: iStock

IBM hizo historia cuando creo en el 2021 el ordenador cuántico más potente jamás antes visto hasta la fecha. Pero en ese momento también abrió la puerta a muchas preguntas relacionadas con la ciberseguridad, pues conforme a la tecnología avanza, las estrategias y mecanismos para vulnerar sistemas informáticos también.

La ciberseguridad en el mundo de la computación cuántica

Ahora bien, con esto en mente, se puede decir que la inteligencia artificial también ha contribuido al crecimiento exponencial de los procesos relacionados con la computación cuántica. Esto incluye la ciberseguridad, la cual ha logrado fortalecer la protección de la información al posibilitar el desarrollo de algoritmos de encriptación más sofisticados.

Facebook Twitter Linkedin

Las nuevas tecnologías pueden ser un arma de doble filo en temas de ciberseguridad. Foto: iStock

Estos pueden aplicarse para la generación de contraseñas, certificados y también para asegurar la encriptación de conexiones, archivos y datos. Sin embargo, esto también podría ser un arma de doble filo.

En la actualidad, la mayor parte de los algoritmos de cifrado utilizan cifrado simétrico y asimétrico. Pero ojo, pues dichos algoritmos se basan en operaciones matemáticas que pueden ser resueltos en cuestión de segundos con un ordenador cuántico.



En otras palabras, se contempla la posibilidad de ataques a gran escala que puedan superar algunas barreras criptográficas y los mecanismos de seguridad obsoletos.

Hay algoritmos que puntualmente son una amenaza para los métodos de encriptamiento que tenemos FACEBOOK

TWITTER

"Hay algoritmos que puntualmente son una amenaza para los métodos de encriptamiento que tenemos. Entonces, entiendo eso, lo que se está haciendo es comprender cómo podemos ir a la computación clásica y prepararnos para coexistir", explica Lema.

La computación cuántica no supone un problema grande hoy en día, ya que su uso es muy limitado, pero eso no significa que en un futuro no lo sea. Es por ello, que poco a poco más empresas especializadas en tecnología, desarrollo de software y seguridad cibernética se preparan para enfrentar los retos del mañana.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO