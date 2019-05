A Juicio por fingir cáncer y comprar criptomonedas con donaciones

Hace 5 años, Belle Gibson era una reconocida influenciadora en Australia en la temática de bienestar y cuidado personal. Con un libro y una aplicación propia, su fama se debía en gran parte a la impactante historia sobre cómo había logrado curar un cáncer con algunos cambios de alimentación.



Esta semana, un tribunal de justicia australiano anunció mayores investigaciones sobre los movimientos financieros de la personalidad digital y la acusó de no haber cumplido con la multa previamente asignada. El proceso, que podría llevar a la joven de 27 años a la cárcel, reavivó uno de los escándalos que salpican a quienes se dedican a vivir de las redes sociales.

En redes sociales, Gibson hablaba de remedios naturales, dietas y terapias alternativas que habían sido la clave para la increíble historia sobre su curación de un cáncer cerebral. Dicha situación resultó tan increíble que un grupo de periodistas locales comenzaron a indagar. Reportes de la prensa local sentaron dudas sobre el diagnóstico, sobre la historia y sobre los procedimientos 'curativos de la joven'.



Para 2015, Gibson se convirtió en un referente, pero del engaño. En abril, Gibson confesó que lo había inventado todo. No solo se descubrió que no había padecido la enfermedad sino que usó el nombre de organizaciones de recaudación de fondos para captar dineros, con los que había prometido supuestamente ayudar a un menor con cáncer cerebral.

Según reportó el portal británico The Guardian, de los más de 400.000 dólares que recibió por la venta de libros y en la aplicación Whole Pantry, la influenciadora no entregó más que 10.000 en donaciones. Por el contrario, según informó una corte federal de Melbourne, la joven invirtió en viajes, ropa de lujo, transacciones en portales de apuestas deportivas y hasta en criptomonedas.



El análisis financiero tuvo lugar después de que la joven no pagara una multa por 410.000 dólares australianos (más de 900 millones de pesos), impuesta en 2017 por violar las protecciones del consumidor locales con engaños sobre el supuesto cáncer. A pesar de haber sido citada en varias ocasiones, la joven solo compareció esta semana después de conocer el riesgo de poder ir a la cárcel en el proceso.

Su libro de recetas fue retirado de las ventas en línea por parte de la editorial, después del escándalo de fraude. Foto: Tomada de Good Reads

Durante la audiencia, la influenciadora no reconoció sus inversiones en criptomonedas como 'activos', aseguró que no cuenta con recursos para pagar la multa de 2017 y tampoco entregó detalles de viajes ostentosos anteriores a 2015, aludiendo no recordarlos.



El caso, que se retomará el 6 de junio cuando Gibson comparezca ante el tribunal con mayores detalles sobre sus finanzas, llega en un contexto de críticas ante figuras que utilizan la influencia digital para promocionar productos sin certificaciones o realizar recomendaciones sin ningún conocimiento médico de respaldo, que pueden generar efectos fatales en los consumidores.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET