¿Alguna vez se ha preguntado cómo puede volver más atractiva su hoja de vida para los reclutadores en los trabajos? Para ayudar a miles de personas, la empresa Google ha descrito la fórmula X-Y-Z, un modelo usado específicamente por los integrantes de equipos ejecutivos encargados de reclutar personal en esta compañía.



Es importante resaltar que hoy en día ya no es suficiente mostrar solamente una secuencia de datos, títulos y experiencias en la hoja de vida. Si no que es fundamental describir las habilidades que adquirió y cómo lo que ha hecho sirvió de ayuda en sus anteriores trabajos.

¿Qué es la fórmula X-Y-Z?

Laszlo Bock, exvicepresidente senior de operaciones de personal de Google, le comentó al blog de la empresa que al final de las entrevistas laborales todo se reduce a las percepciones de quien selecciona a la gente. Además, resaltó que le prestan una atención especial a lo que ha hecho la persona y como impactó a su anterior trabajo y de qué forma lo logró.



Para que esto se logre, hay que “ser específico sobre los proyectos en los que has trabajado o que has gestionado. En caso de duda, apóyate en el patrón x-y-z”, dice Google en su blog.



Los reclutadores prestan atención en como impactó su anterior trabajo. Foto: iStock

¿En qué consiste este método?

La fórmula X-Y-Z significa: “He logrado (X) medido por (Y), haciendo (Z)”, describen en el blog. Al detallarla funciona de la siguiente manera.



· X: corresponde a lo que la persona logró en concreto.

· Y: se utiliza para medir el impacto de lo que se logró y justificar por qué efectivamente fue un éxito en la empresa.

· Z: representa el cómo lo hizo, las acciones, habilidades y recursos que utilizó.



En esta fórmula no solo se describe el conocimiento técnico de la tarea o rol, sino también las habilidades blandas y las “Powers Skills”, las competencias de empoderamiento de las personas. Además, puede reforzar sus logros, expresados en una forma cualitativa y cuantitativa.

En los videos de YouTube de los reclutadores de Google dan unos ejemplos y ayudan a entender mejor cómo funciona esta fórmula. Según esta empresa, esta es la mejor manera de describirlo:



· Bien: “Quedé segundo en un hackathon”.

· Mejor: “Quedé segundo en un hackathon en el que participaban 50 equipos”.

· Mucho mejor: “Quedé segundo en un hackathon en el que participaban 50 equipos al trabajar con dos colegas para desarrollar una aplicación que sincroniza calendarios móviles”.



Asimismo, en el clip dieron unos consejos para que las personas puedan utilizar este método de forma correcta.



Es importante que describa lo que ofrecerá en su nuevo rol en la empresa que está aplicando. Foto: iStock

· Ser específico. Por ejemplo, no solo se limite a decir que por su trabajo “aumentó el tráfico del sitio web”, sino que diga cuanto aumentó y cómo lo midió.

· Use números y métricas. Cuantifique sus logros, esto hace que se vean más impresionantes.

· Sea claro y conciso. Use verbos de acción fuertes y evite la jerga.

· Utilice palabras clave. Emplee palabras clave que sean relevantes para el trabajo que está solicitando.

Reflexiones sobre su trabajo previo

La empresa de tecnología también recomienda que antes de postularse al trabajo que quiere, primero reflexione sobre sí mismo, esto le ayudará a crear una imagen de hacia dónde quiere llevar su carrera. Puede hacerse las siguientes preguntas:



· ¿Qué es algo que aprendió, que hizo que todo lo que vino después fuera más fácil?

· ¿Han llegado más de sus logros como resultado de un esfuerzo solitario o trabajo en equipo?

· ¿Qué disfrutas más: resolver problemas o impulsar el debate?

· ¿Cuál es el trabajo más gratificante que has tenido? ¿Por qué?

· Describe el mejor equipo con el que has trabajado. ¿Qué hizo que esa experiencia se destacara?



Además, recomiendan que las respuestas sean de forma narrativa. Asimismo, debe resaltar con ejemplos concretos de dónde, cuándo y cómo ha demostrado sus habilidades en trabajos previos. Por otro lado, también debe describir lo que ofrecerá en su nuevo rol en caso de ser contratado.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

