¿Un mundo a prueba de fallos?

El otro día, mi mujer y yo estábamos saliendo de nuestro edificio de departamentos. Apreté el botón que automáticamente abre y cierra la puerta. No pasó nada. No podíamos salir del edificio, excepto tal vez saltando por una ventana. Finalmente, el conserje, que de casualidad estaba afuera, logró abrir la puerta manualmente. Nos explicó que había habido un corte de energía. El sistema a prueba de fallos, que asimismo funcionaba electrónicamente, también había fallado. El corte de energía duró dos horas.



(Le recomendamos: No desarmar las redes sociales: desdoblarlas).

Me puse a pensar en todas las puertas en Londres y otras partes que se abren y se cierran automáticamente: puertas de trenes, puertas de automóviles, puertas de ascensores, puertas de supermercados (todavía no, gracias a Dios, puertas de aviones). En un momento, todas esas puertas se abrían y se cerraban a mano. Lo mismo es válido para trabar y destrabar. Hoy mi llavero hace que las puertas de mi auto se traben y se destraben automáticamente. Busqué en Google para averiguar por qué: “Los llaveros modernos funcionan mediante RFID, un sistema de código de barras inteligente que utiliza campos electromagnéticos para identificar y rastrear datos en ‘etiquetas’ que contienen información almacenada. La información luego pasa a través de ondas de radio”.

Y, aparentemente, mi llave se ha convertido en una fuente de riesgo: “Si su llavero digital es hackeado o duplicado electrónicamente, el ciberdelincuente que lo hizo puede robarse su auto. Y ahora los investigadores han descubierto que la ‘clonación de llaves’ no solo es posible, sino que es una amenaza de porte”.

Hasta ahora, los cortes de energía han sido locales y temporarios. La India ha experimentado dos incidentes importantes, en Nueva Deli en julio de 2012 y en Bombay en octubre de 2020. El de Deli afectó a 620 millones de personas (alrededor del ocho por ciento de la población del mundo). En Bombay, todos los servicios de trenes suburbanos se detuvieron, con los pasajeros atrapados adentro; los sistemas de calefacción central fallaron, los semáforos se apagaron, los servicios financieros se suspendieron, las unidades de terapia intensiva en los hospitales tuvieron que conectarse a generadores para mantener a los pacientes respirando, y los exámenes online tuvieron que ser cancelados. El ministro de Energía de Maharashtra atribuyó el corte de dos horas de Bombay a una “falla técnica”.

Un corte permanente que apague al mundo entero ha sido un tema favorito de la ciencia ficción. En la novela La máquina se detiene, de 1909, de E. M. Forster, los sobrevivientes de un desastre ecológico (inexplicado) ahora viven bajo tierra. El transporte, las comunicaciones, la producción y los servicios están alimentados por electricidad, y no hay ningún contacto personal: la música es transmitida continuamente a celdas de las cuales los ocupantes nunca se mueven, las camas descienden con solo apretar un botón y la materia humana se excreta en “vomitorios” gigantes, ubicados en la superficie.

“¿No se dan cuenta los profesores de que somos nosotros los que estamos muriendo y que aquí abajo lo único que realmente vive es la Máquina?”, le dice el héroe, Kuno, a su madre ignorante. “Creamos la Máquina, para hacer nuestra voluntad, pero ahora no podemos hacer que ella cumpla la nuestra. Nos ha robado el sentido del espacio y del tacto, ha desdibujado todas las relaciones humanas y ha reducido el amor a un mero acto carnal; ha paralizado nuestros cuerpos y nuestras voluntades, y ahora nos obliga a rendirle culto. La Máquina avanza –pero no según nuestras directrices–. La Máquina actúa –pero no de acuerdo a nuestros objetivos–. Solo existimos como glóbulos sanguíneos que fluyen por sus arterias y, si pudiera funcionar sin nosotros, nos dejaría morir”.

Las fallas y el pánico

Pero luego la Máquina empieza a descomponerse. Hay fallas en la transmisión de la música, las clases “virtuales” sufren cortes de energía, los alimentos artificiales se cubren de moho, el aire se torna viciado, el agua del baño empieza a tener mal olor y el mecanismo del sueño falla.

Luego, un día, la Máquina directamente deja de funcionar. La civilización termina. Multitudes presas del pánico llenan los túneles que conducen a la superficie, pero las astas de ventilación atascadas también han dejado de funcionar, y quedan atrapados bajo tierra. Desciende la noche permanente.



(Además: La revolución del vehículo eléctrico se globaliza).

Desde que Forster escribió su historia, ha habido muchas más exploraciones de esta idea. En la novela Destrucción, de 1943, de René Barjavel, la electricidad de repente desaparece y lo que sobreviene es el caos, la enfermedad y la hambruna. Más recientemente, en Detalle infinito de Tim Maughan, el ciberterrorismo ha desconectado internet y, con ella, la producción global, las cadenas de suministro, la comunicación, la energía, los viajes y los sistemas de seguridad estatales. La población vuelve a la barbarie. La misma idea es la premisa de El apagón de Marc Elsberg, un thriller de catástrofe sobre un ciberataque que provoca el colapso de las redes de electricidad en Europa y Estados Unidos.

Los colapsos apocalípticos de esta magnitud todavía están en el terreno de la ficción. Más allá de todo lo demás, muchos lugares siguen sin tener internet, ya que nunca han contado con la estructura que la sustente. Pero la cantidad de esos lugares está declinando de manera estable y acelerada, en parte como resultado de los esfuerzos de las redes sociales y de los gigantes tecnológicos, que al expandir la cantidad de usuarios de internet, también agrandan su base de clientes y amplían el alcance de sus monopolios de información.

La amenaza a largo plazo es que las poblaciones, acostumbradas a la provisión ‘automática’ de servicios de los cuales dependen, gradualmente pierdan su resiliencia a las ‘catástrofes’ FACEBOOK

TWITTER

La amenaza a largo plazo es que las poblaciones, acostumbradas a la provisión ‘automática’ de servicios de los cuales dependen, gradualmente pierdan su resiliencia a las ‘catástrofes’, tanto naturales como artificiales. Al haber olvidado cómo se hacían las cosas en el pasado, y al saber poco o nada sobre cómo funcionan realmente los procesos de los cuales dependen, estarán indefensos y los invadirá el pánico frente a alteraciones, por más leves que sean, en su vida ‘normal’. Han hecho de la Máquina un dios o, como explican los académicos de manera más sensata, viven según el “paradigma científico-tecnológico” y están gobernadas por su “marco de necesidades”. La Máquina promete mejorar nuestras vidas, ¿pero qué pasa si las puertas dejan de abrirse?



(Podría interesarle: Los ‘papeles de Facebook’: una tormenta que apenas comienza).

ROBERT SKIDELSKY*

© PROJECT SYNDICATE

LONDRES



(*) Miembro de la Cámara de los Lores británica, es profesor emérito de economía política en la Universidad de Warwick.

Más noticias A fondo

- Así están usando drones para actualizar los mapas del país

- WhatsApp Web funcionará aunque su celular no esté conectado a internet

- Las deudas pendientes de Colombia para ser más competitivo digitalmente