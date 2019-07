La cumbre de Trump contra redes sociales prueba cuánto las necesita

“Es un día histórico. Nunca antes tantos periodistas online e influencers se reunieron en este edificio para discutir el futuro del social media. Cada uno de ustedes cumple un rol vital en este país”.



Tomadas así, sin contexto, las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrían parecer un recién hallado aprecio por el papel de la prensa en una sociedad democrática.Pero no. En absoluto.

Escuche esta nota: Trump y las redes sociales Puede que las critique, pero el presidente de EE. UU. necesita a Twitter y Facebook. Audio de la nota de Tecnósfera. El audio embebido no es soportado

En parte, porque aunque las pronunció en un evento que denominó ‘Cumbre de Social Media’, las palabras del mandatario no pudieron llegar a periodista alguno y ni siquiera a representantes de Google, Twitter o Facebook, que no fueron invitados.



En su lugar, el auditorio estaba repleto de al menos 200 activistas de derecha, bloggers y youtubers, unidos por su adoración por la figura de Trump y su recelo por cualquier discurso que no la exalte.



Y en parte porque el “rol vital” al que aludía Trump en sus palabras era el de “desafiar a los gatekeepers de los medios y a la censura de las corporaciones para entregar los hechos directamente al pueblo americano”.



La Casa Banca resumió la jornada con este video:

Pero aunque horas antes del evento Trump indicó que “probablemente” habría podido ganar la Presidencia sin las redes sociales, queda claro que las considera esenciales para transmitir su discurso y que resiente cualquier señal de que su éxito en esas plataformas podría estar disminuyendo. Gran parte de la jornada se dedicó a los reclamos del mandatario porque, dice, cada vez obtiene menos retweets.



“Antes escribía algo y era como un cohete”, dijo Trump, aludiendo a sus propios trinos como “una belleza”. Una de tales bellezas, recordó, fue cuando aseguró –sin pruebas- que Barack Obama lo estaba espiando. Hoy, en cambio, sus cifras son mucho menores y eso lo lleva a preguntarse si no habrá detrás de todo una mano funesta.

La queja constante del presidente Trump es que las redes lo discriminan y por eso tiene cada vez menos retweets. Foto: AFP

De hecho, la génesis de la cita de esta semana fue la creación de un sitio web en el que la Casa Blanca invitó a todos los ciudadanos “sin distingo de sus posiciones políticas” a reportar casos en los que se hayan sentido discriminado por las tecnológicas. En un giro que no debe sorprender a nadie, todos los reportes llegaron de seguidores de Donald Trump.

Por eso, el presidente dijo: “La libre expresión es uno de los cimientos de la vida en EE. UU., un derecho constitucional que debe ser protegido. Hoy estoy dirigiendo mi administración a la exploración de todas las soluciones regulatorias y legislativas para proteger la libre expresión de todos los estadounidenses. Esperamos ver más transparencia, más responsabilidad y más libertad”.



La ironía de que esto provenga del mandatario que se precia de haber universalizado la expresión ‘fake news’ y que frecuentemente señala a la prensa como el verdadero “enemigo del pueblo” no escapa a sus críticos.

Trump vs Silicon Valley

Trump indicó, entre aplausos, que impondrá nuevas regulaciones a esas empresas para poner fin a la "colusión" entre ellas y sus oponentes demócratas. "Los principales grupos tecnológicos no deben censurar las voces de los estadounidenses", dijo.

Trump se queja a menudo del mal trato que recibe de la prensa, a la que señala de ser "enemigo del pueblo". Foto: AFP



Durante su discurso, el republicano denunció lo que por mucho tiempo ha considerado como "deshonestidad" y "parcialidad" de los gigantes de Silicon Valley. "La gente viene a mí y me dice: señor presidente, no podemos seguirle" en las redes sociales, dijo.



Lo que temen activistas de derechos digitales es que la Casa Blanca suprima el marco legal de los servicios en línea. Esa protección, establecida en una ley de 1996, estipula que las redes no se pueden considerar responsables de contenidos ofensivos publicados por otros en sus plataformas. Un movimiento del gobierno en ese sentido configuraría una violación de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión, según una carta firmada por 27 organizaciones que defienden los derechos digitales y 50 expertos legales.

¿Intimidación?

La reunión en la Casa Blanca tuvo lugar en un momento delicado para los gigantes estadounidenses de la tecnología, acusados de censura por los sectores conservadores y de no hacer lo suficiente para erradicar de sus plataformas los contenidos con mensajes de odio. A la cita acudieron, por ejemplo, PragerU, que publica habitualmente videos desde una perspectiva de derecha, y TurningPoint USA, una organización que sostiene que las universidades estadounidenses son centros de "propaganda izquierdista".

Los asistentes, partidarios de Trump, cubrieron el encuentro con el presidente en sus redes sociales y se comprometieron a ayudarle en su campaña a la reelección. Foto: Reuters

Aunque no fueron invitadas, las grandes empresas de internet negaron rotundamente las acusaciones de parcialidad política. "Las compañías de internet no son tendenciosas en contra de ninguna ideología política, y las voces conservadoras en particular han usado las redes sociales con gran repercusión", dijo Michael Beckerman, presidente de la Internet Association, que incluye a Twitter, Facebook, Google y Microsoft.



"Las compañías de internet dependen de la credibilidad de los usuarios en todo el espectro político para crecer y tener éxito", agregó.

La ausencia de las grandes plataformas sociales de internet rebaja la 'cumbre' de Trump a un festival de la queja FACEBOOK

TWITTER

El mes pasado, Twitter anunció que agregaría advertencias a tuits de funcionarios y políticos que violan las reglas de la plataforma, una medida que podría impactar en la prolífica actividad del presidente en esa red social.



Por su parte, la Computer & Communications Industry Association (CCIA), un grupo que incluye entre sus miembros a Facebook y Google, dijo que el evento del jueves en la Casa Blanca "parece diseñado para intimidar a las compañías para que se inclinen a favor de quien sea que está organizando esta reunión". "Ninguna compañía debería ser intimidada por el gobierno para que deje pasar contenido objetable que viola las políticas de esa compañía", dijo en un comunicado el presidente de la CCIA, Ed Black.



"Si los que están ventilando sus discrepancias en esta reunión están insatisfechos con las políticas de una compañía sobre contenido objetable, tienen para elegir entre muchas opciones de la competencia", añadió Black.



Para Adam Chiara, profesor de comunicación de la University of Hartford, la ausencia de las grandes plataformas sociales de internet rebaja la "cumbre" de Trump a un "festival de la queja". "Una cumbre suele involucrar a varias partes que hablan sobre cómo llegar a una meta o lograr ciertos objetivos. Es difícil que Trump pueda hacer eso sin las megaplataformas sociales presentes".



Pero no eran las tecnológicas, ni los medios, a las que quería hablar Trump, que en un rapto de sinceridad interrumpió su discurso para decir: “La mierda que se les ocurre a ustedes… es increíble”.

​

* Con AFP