'Despacio, de lo contrario nos encunetamos': Mockus a la ministra TIC

El senador de la República Antanas Mockus envió una carta a la jefa de la cartera TIC, Sylvia Constaín, en la que pide incluir la voz ciudadana dentro de la actual propuesta de ley que busca modernizar el sector TIC y se está discutiendo en el Congreso.



La declaración de Mockus aviva la incertidumbre sobre si el proyecto, que es la columna vertebral del nuevo ministerio y una de las principales apuestas del Gobierno de Iván Duque, logrará o no salir como ley de la república.

El proyecto de ley 152 de 2018, radicado por la ministra, propone a grandes rasgos modificar la estructura de asignación del espectro y de regulación del sector de las telecomunicaciones. Mientras que para asociaciones de operadores es el comienzo de una serie de garantías para la inversión, para otros actores, como organizaciones de sociedad civil, el proyecto acumula demasiado poder en el Ministerio y podría disminuir los fondos de financiación de la televisión pública en el país.

Mockus, miembro de la comisión sexta, en la que se estudia la propuesta del Gobierno, le escribió a la mandataria que aunque no desea ser un obstáculo para una propuesta "de una importancia particular para las comunicaciones, la

cultura y la democracia" en el país, "un proyecto que no se discute

rigurosamente y que no tiene la voz ciudadana, es un proyecto que probablemente sea inconveniente, carezca de legitimidad y debilite la democracia deliberativa".



El senador calificó el empeño de la ministra como admirable y propuso que la discusión el proyecto pase al primer semestre de 2019, para enviar un mensaje de transparencia "que no deje ninguna duda al respecto y que permita generar un proceso de aprobación del proyecto admirable".



Entre otras, Mockus propone audiencias regionales con los principales actores afectados por la ley, consultas previas a comunidades indígenas y afro, entre otras.



La urgencia del proyecto no es clara - indica el texto - lo que es claro es la relevancia y la necesidad de analizar en detalle esta propuesta.



A continuación, la carta completa que envió el senador a la ministra Constaín.

Doctora

SILVIA CONSTAÍN

Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Asunto: Proyecto de ley 152 de 2018-Senado “por el cual se moderniza el sector de las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC-, se distribuyen competencias, se suprime la Autoridad Nacional de Televisión, y se dictan otras disposiciones”



Respetada Ministra



Es admirable su empeño en sacar este proyecto adelante. Quiero ser muy claro: no deseo obstruir el proyecto de ley 152 de 2.018–Senado. Con un grupo grande de congresistas considero que este proyecto es de una importancia particular para las comunicaciones, la cultura y la democracia de Colombia. Insisto en que el proyecto no debe ser comprendido solo por los expertos, y se deben explicar sus implicaciones e interrelaciones entre el aspecto comercial, institucional y tecnológico, así como discutir la propuesta con los diferentes sectores que se ven afectados por la ley. Un proyecto que no se discute rigurosamente y que no tiene la voz ciudadana, es un proyecto que probablemente sea inconveniente, carezca de legitimidad y debilite la democracia deliberativa.



Dado que las consecuencias son complejas y difíciles de anticipar, unos meses pueden ser óptimos para comprender lo que se está aprobando. “Despacio, de lo contrario nos encunetamos”. Hagamos real el lema publíquese, explíquese y cúmplase, preparemos desde la gestación de la ley, la pedagogía de la ley.



Ministra, he celebrado que este Gobierno se está tomando las discusiones en serio y que tiene un compromiso público de no acudir al chantaje como herramienta de persuasión entre el Congreso y el Gobierno. Parto del principio de confiar en que usted está operando exclusivamente bajo intereses altruistas y democráticos. Sin embargo, sí me pregunto ¿cuál es la razón de tanto afán? ¿Por qué no hacer bien este proceso? En torno a las TICs se mueven intereses muy poderosos en términos económicos y políticos, y es precisamente por esta razón que debemos dar un mensaje de transparencia, que no deje ninguna duda al respecto y que permita generar un proceso de aprobación del proyecto admirable. En este sentido, la invito a que abramos la discusión durante el primer semestre de 2019, el próximo período legislativo.



Contrario a lo que se ha afirmado, este proyecto no ha tenido suficiente debate. A los

Senadores nos fue enviada la ponencia para primer debate el jueves de la semana

pasada. Nuestra bancada se reunió con usted la última semana de noviembre y las

explicaciones nos dejaron más dudas que claridades. Faltan audiencias públicas,

consultas previas, y de la única sesión conjunta que hubo, quedaron varias preguntas.



Decir que el proyecto es urgente porque es urgente es un argumento tautológico y no

explicativo. Entendería esa angustia si estamos hablando, por ejemplo, de la mortalidad infantil en la Guajira por desnutrición o el asesinato de líderes sociales que son vidas que no se pueden reemplazar.



Propongo entonces:

• Hacer mínimo cuatro audiencias regionales con los principales actores afectados

por la ley.

• Recibir una respuesta oficial del Ministerio del Interior sobre las consultas previas

a comunidades indígenas y afros.

• Consultar a la Contraloría General de la Nación si existe detrimento patrimonial

en cuantía equivalente o superior a $256.000 millones de pesos, al eliminar, en el

artículo 7, 13 y 23 del proyecto de ley, el derecho adquirido por el Estado al pago

de las prórrogas de la concesión de televisión abierta ya pactadas entre la ANTV

y Caracol Televisión y RCN Televisión.



Este proyecto, como le he dicho, puede salir muy bien y, en caso tal, todos podemos

festejar, o puede ser motivo colectivo de molestia. La urgencia del proyecto no es clara, lo que es claro es la relevancia y la necesidad de analizar en detalle esta propuesta. Las reglas para manejar el espectro electromagnético son tan complejas como las reglas que rigen el uso del suelo y el subsuelo.



Un cálido saludo



ANTANAS MOCKUS ŠIVICKAS

SENADOR EN FORMACIÓN



