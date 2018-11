Con la segunda jornada del SingularityU Colombia Summit culminó este miércoles en Bogotá el evento que reúne a expertos en inteligencia artificial, big data, impresión 3D, entre otros campos de la tecnología, para dar respuesta a los desafíos que enfrenta la humanidad.



El segundo día del evento tuvo como ejes centrales el futuro en la agricultura, la energía, la alimentación y el trabajo, todos bajo la óptica de las tecnologías disruptivas. Por ejemplo, los ponentes plantearon propuestas como un campo que cuente con agro 3.0 en el que las cosechas se manejen por medio de robots o la producción de carne en un laboratorio sin la necesidad del sacrificio animal, entre otras.

La automatización fue un asunto transversal durante las intervenciones. Los ponentes plantearon los desafíos que esto supone para la humanidad, pero más específicamente, algunos de sus beneficios.



En el caso de la seguridad alimentaria, Mark Post, quien trabaja con el desarrollo de carne a partir de células en un laboratorio, y David Hunt, experto en procesos agrícolas, defendieron el uso de la tecnología para la reducción de los costos de producción y los riesgos laborales a los que diariamente se enfrentan los campesinos.



“La automatización está a la vuelta de la esquina”, afirmó el científico informático y futurista Ramez Naam durante su conferencia de energía disruptiva. De acuerdo con Naam, hoy en día vemos autos, casas y procesos que funcionan de forma autónoma, una tecnología que está jugando a nuestro favor, pero para la que aún nos falta prepararnos.

No obstante, la inquietud de cómo utilizar estos desarrollos para nuestro beneficio continúa siendo uno de los retos más grandes. Para Duleesha Kulasooriya, experto en transformación digital del centro de investigación Deloitte Center for Edge, en muchos casos es la misma tecnología la que aumenta la inequidad en el mundo, por lo que propone reflexionar sobre cómo estamos asumiendo los cambios.



Uno de los asuntos más críticos a la hora de la automatización es la pérdida de empleos. “Los ganaderos se irán adaptando a las nuevas formas de trabajo, ahora ellos decidirán a qué dedicarse”, argumenta el científico Mark Post.



Pero este es un tema que no solo se limita al campo, también llega hasta la industria. Para Marcel Villegas, experto en el futuro del trabajo, “estos eventos, que juntan personas para hablar de distintas temáticas y la educación, contribuyen a crear espacios de diversidad e inclusión que ayudan a entender la complejidad del medio”.



En su primera edición en el país, el SingularityU Colombia Summit acogió a 25 conferencistas y 750 asistentes, entre los que estaban representantes de entidades del sector público y el privado, que pudieron reunirse en más de 60 mesas de trabajo.



REDACCIÓN TECNÓSFERA