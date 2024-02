La aplicación de la IA en móviles mejorará la experiencia del usuario, según expertos

En una sesión que marcó un antes y después en la percepción sobre el avance tecnológico, el Mobile World Congress celebrado en la Fira de Barcelona Gran Via ha sido el escenario de un encuentro sin precedentes entre dos gigantes de la tecnología.

George Zhao, consejero delegado de Honor Device, y Alex Katouzian, director general del grupo MCX Qualcomm Technologies, han compartido su visión unánime sobre el papel transformador de la Inteligencia Artificial (IA) en el mundo de los dispositivos móviles, asegurando que su aplicación no solo es inminente, sino que será el pilar sobre el cual se edificará una experiencia de usuario radicalmente mejorada.

Durante la sesión 'Putting human first in AI Development: Key considerations for creating AI for smart devices', moderada por John Hoffman, consejero delegado de GSMA, ambos líderes tecnológicos han delineado un futuro donde la IA juega un rol central en la redefinición de lo que un dispositivo móvil puede hacer.

Según Zhao, estamos al borde de una revolución donde la IA "reconstruirá el sistema operativo" de nuestros teléfonos, mejorando aspectos fundamentales como la pantalla, la iluminación y la cámara, además de elevar la interacción con el resto de los componentes del móvil a un nivel nunca antes visto.

La promesa no se limita solo a una mejora estética o funcional, sino que se extiende a la protección de los datos personales, un aspecto que Zhao ha enfatizado al afirmar que "pertenecen a los usuarios, y el teléfono inteligente debe hacer el esfuerzo para protegerlos".

El futuro de la IA: entre el aumento de capacidad y las experiencias inmersivas



Zhao destacó áreas de oportunidad como el aumento de la capacidad de las baterías, el seguimiento ocular de la cámara y la aceleración en la innovación del hardware.

Por su parte, Katouzian ha puesto el foco en la mejora de las experiencias inmersivas, apuntando hacia la posibilidad de vivir conciertos y eventos deportivos de una manera completamente nueva, así como la implementación de gafas que enriquezcan la realidad con información adicional, ofreciendo una capa de conocimiento y entretenimiento superior a lo que nuestros ojos pueden ver por sí mismos.

Katouzian también ha recordado que la IA no es un invitado nuevo en el ámbito de los dispositivos móviles, señalando cómo ha operado "en segundo plano" durante años, mejorando aspectos tan diversos como el calibre de la luz de la cámara y los algoritmos de seguridad.

Su visión sugiere que, lejos de ser una novedad pasajera, la IA está destinada a convertirse en un componente integral y omnipresente en la experiencia móvil, impulsando innovaciones que prometen no solo respetar, sino potenciar la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.