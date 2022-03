La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) agregó a la empresa de software antivirus Kaspersky a una lista de amenazas, en la que también se incluyen a empresas chinas como Huawei y ZTE. y además bloquea el pago de ciertas subvenciones del gobierno estadounidense.

Si bien no se menciona la invasión rusa de Ucrania, la empresa atribuyó la decisión a “motivos políticos” la sanción. “Esta decisión no está basada en ninguna evaluación técnica de los productos de Kaspersky”, dijo la compañía.



Además desde el inicio de marzo, la agencia alemana de ciberseguridad BSI había solicitado a los consumidores no usar antivirus de Kaspersky, ya que según sus reportes la empresa podría estar implicada -voluntaria o involuntariamente- en ataques de piratería informática.



De igual manera la empresa respondió a la BSI, que " estas afirmaciones son especulaciones que no están respaldadas por ninguna evidencia objetiva, ni exponen detalles técnicos. La razón es simple. En los veinticinco años de historia de la empresa, nunca se ha descubierto ni probado ninguna evidencia de uso o abuso de Kaspersky con fines maliciosos, a pesar de que ha habido innumerables intentos en esa dirección", expuso Eugene Kaspersky, CEO de la firma.



Además apuntó que "la guerra en Ucrania solo puede terminar a través de la diplomacia, y todos esperamos un cese de hostilidades y la continuidad del diálogo. Esta guerra es una tragedia que ya ha causado sufrimiento a personas inocentes y repercusiones en nuestro mundo hiperconectado".



El directivo sentenció que la industria de la ciberseguridad global, que se ha construido sobre la base de la confianza y la cooperación para proteger los vínculos puede sufrir un daño colateral y, "por lo tanto, dejarnos a todos en una posición aún menos segura".

