"La meta es conectar al 70 % de los hogares en Colombia": Ministra TIC

Ya se cumplió un año desde que el presidente Iván Duque sancionó la Ley 1978 de 2019, mejor conocida como ley TIC, cuyo objetivo modernizar el sector TIC en el país y llevar conectividad a millones de colombianos que aún se encuentran desconectados.



Karen Abudinen, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, habló con EL TIEMPO sobre cómo esta ley permitió iniciar un proceso de modernización y apoyo para llevar conectividad a las regiones y apoyar las emisoras y los canales regionales.



¿Cuál ha sido el balance de este primer año de la ley TIC en el país?

Pudimos subastar el espectro de la banda de 700, 1.900 y 2.500 MHz en el 2019, y con eso logramos la cobertura de 3.658 localidades rurales, donde para el primer año de la subasta, que sería en mayo de 2021, tendríamos 956 localidades conectadas, y el resto quedaría para los años subsiguientes.



Por otro lado, eso también nos permitió pasar de modernizar el ciento por ciento de infraestructura 2G y 3G a 4G para el 2024 en el ciento por ciento de los habitantes de los municipios que hoy están dentro de las localidades que se van a conectar después de esta subasta. Si la ley no hubiera salido, nosotros no habríamos podido llevar a cabo la subasta. porque ningún operador se mostraba interesado, porque era muy corto el tiempo que se podía subastar (10 años, con la ley pasó a 20 años).



El espectro y esas condiciones no incentivaba en la inversión. De hecho, durante cuatro años no se pudo llevar a cabo ninguna subasta. De verdad que muy importante, porque los operadores para ellos es mucho más atractivo contratar a 20 años, tener a 20 años el espectro que de pronto tenerlo a diez años o menos.



¿Cómo ha sido el trabajo con los operadores para iniciar el despliegue de la infraestructura y conectar estas localidades?



Los operadores han sido muy juiciosos y nos han cumplido con los cronogramas que hemos establecido. De hecho, si nos damos cuenta, ya empezaron a hacer el despliegue de infraestructura. En ese sentido, para el año dos el despliegue será en 831 localidades; en el año tres, en 820; en el cuatro, en 553, y en el 5, en 500.



En este momento lo más importante es poder generar ese despliegue para que todos los colombianos puedan tener conectividad con sentido. ¿Y conectividad para qué? Para educarse; conectividad para trabajar, conectividad para estar unido al comercio electrónico.



Como ministra, y acogiéndome a todos los artículos de la ley TIC, estoy haciendo todo lo que esté en mis manos para seguir acelerando este proceso y mostrar que el país, en cinco años o menos, va a estar ciento por ciento conectado. Por ahora, la meta de ese plan de desarrollo es lograr que el 70 por ciento de los hogares que hoy existen en Colombia tengan conectividad.



¿Cómo avanza la posibilidad de una subasta para 5G?



Lo que hicimos primero fue una manifestación de interés para ver qué quieren los operadores, cómo quisieran ellos que nosotros presentáramos e hiciéramos la subasta. Queremos escuchar al mercado para ver qué necesitan.



¿Cómo les ha ido con los pilotos de 5G que se han efectuado en los últimos meses?



Con los pilotos de 5G nos ha ido bien. En este momento tenemos un piloto que ya está funcionando. Sin embargo, estamos ya listos para que los operadores puedan también empezar a implementar de manera rápida otras pruebas.



¿Cuál ha sido el balance en este primer año en canales regionales y emisoras comunitarias?



Frente al tema de los canales regionales, la inversión que se hizo en el 2019 fue de 192.000 millones de pesos. Nosotros, gracias a este fortalecimiento y a esta ley, ya hemos podido invertir casi 300.000 millones de pesos, solo en el 2020.



Esa de verdad ha sido una de las mayores inversiones que hemos hecho para la televisión y los canales regionales de nuestro país.



En cuanto a las emisoras, hace 11 años no se hacía manifestación para tener nuevas emisoras comunitarias, y gracias a esta ley pudimos abrir el proceso y se viabilizaron 188 emisoras comunitarias, y llegaron más de 650 propuestas de emisoras étnicas.



¿Y en qué consiste la convocatoria para la creación de nuevas emisoras comerciales?



Uno de los principales objetivos del Gobierno Nacional es fortalecer los medios de comunicación y propiciar el desarrollo de nuevos canales que les permitan a los colombianos acceder a la información y fortalecer su identidad regional. La radio es uno de los medios más utilizados en el país y llega a casi todos los rincones.



Actualmente, en Colombia funcionan activamente 662 emisoras comerciales en los 32 departamentos. De estas, 334 son emisoras de FM y 328 emisoras de AM. Nuestro propósito es hacer de Colombia una sola red conectada que lleve oportunidades digitales a todos los colombianos a través de nuevas emisoras.



¿Cuál es el objetivo principal de estas concesiones que se quieren dar?



Después de 11 años de haber asignado concesiones para la operación de emisoras comerciales, el Gobierno Nacional habilita esta nueva convocatoria con la cual se espera aumentar la oferta y cobertura de este medio de comunicación, según la finalización del proceso de asignación de concesiones.



Es importante recordar el aporte que la radio comercial ha hecho para el desarrollo social y económico en Colombia, por este motivo queremos impulsar la participación del sector empresarial en la implementación de estos medios en todas las regiones.

