Justo & Bueno ahora tendrá servicio de telefonía móvil

La cadena de almacenes Justo & Bueno anunció este miércoles el lanzamiento de Buenofón, el servicio de telefonía móvil de la marca, el cual funcionará con un modelo completamente prepago. La compañía señaló que los planes van desde los 900 pesos.



“Con Buenofón queremos conectar a más colombianos a través de planes de comunicación accesibles para todos y disponibles en cualquiera de nuestras más de 1.300 tiendas a nivel nacional”, señaló Alejandro Flórez, Orientador Nacional Buenofón.



(Le puede interesar: Facebook volverá a publicar noticias en Australia tras polémica)

Justo & Bueno aseguró que con este servicio móvil los usuarios pueden elegir qué van a comprar y cuánto va a gastar. Además, precisó que las personas no necesitan realizar un contrato para contar con el servicio y, como está estipulado por ley, no tiene cláusulas de permanencia.



Una vez la persona active el servicio tendrá una cuenta en donde puede consultar todos los aspectos del servicio.



(Además: Estas son las prácticas más usadas de suplantación de sitios web)



Los usuarios podrán conocer a través de la página buenofon.com y la línea 108000180442 los diferentes planes y coberturas del servicio. Así como realizar recargas.



“Justo & Bueno entra como un nuevo actor que dinamiza y aporta al sector de la telefonía móvil prepago del país y conecta a más colombianos con una alternativa de comunicación accesible para todos”, puntualizó la compañía.



(Le recomendamos leer: ‘Hoy lo que Colombia necesita es la conexión 4G y no 5G’, dice Tigo)



La cadena de almacenes pertenece a Reve Group y abrió su primera tienda en el país en el 2016, en Bogotá. Actualmente cuenta con 1.300 tiendas en Colombia, 100 en Panamá y 30 en Chile.

También le puede interesar:

- La función que WhatsApp prepara para cerrar sesión en la aplicación



- ¿Qué pasa si no acepta las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp?



- A un año del regreso de Uber al país, ¿qué ha pasado?



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET