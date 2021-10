Nuevas críticas a Facebook por su 'trato preferencial' a celebridades

La junta supervisora de Facebook, un ente independiente que actúa como un tribunal sobre los contenidos que se eliminan de la red social, criticó este jueves el trato preferencial que la compañía da a los usuarios de perfil alto, en plena polémica por la filtración de documentos internos de la empresa.



Esta fue la primera ocasión en la que el organismo supervisor, creado por la propia firma el año pasado, se refirió directamente al revuelo causado por la filtración de información interna de Facebook a la prensa, que entre otras cosas detalla cómo internautas famosos están exentos de las medidas de control de contenidos.



Hay una lista de famosos de todo tipo (deportistas, cantantes, políticos, activistas, periodistas, etc.) que no están sujetos al mismo control de contenidos que el resto de usuarios FACEBOOK

"Facebook no ha tenido una comunicación completa con la junta en relación a su sistema para revisar decisiones de contenidos que afectan a usuarios de perfil alto", escribieron los veinte miembros del ente supervisor, cuyas recomendaciones la empresa se comprometió a implementar.



La junta también informó de que ha aceptado una petición de Facebook para revisar esta práctica y emitir recomendaciones sobre cómo puede cambiarse.



Entre los hallazgos sobre el funcionamiento interno de la compañía que las filtraciones han sacado a la luz destaca la existencia de una lista de famosos de todo tipo (deportistas, cantantes, políticos, activistas, periodistas, etc.) que no están sujetos al mismo control de contenidos que el resto de usuarios.



Así, por ejemplo, cuando en 2019 el futbolista brasileño Neymar da Silva Santos compartió en sus cuentas de Facebook e Instagram (propiedad de la compañía) imágenes en las que aparecía desnuda una mujer que le había acusado de violarle, sus cuentas no fueron cerradas y el material tardó más de un día en ser eliminado.



Para cualquier otro usuario, un hecho así se hubiese considerado pornografía de venganza, se hubiese eliminado inmediatamente al detectarlo los algoritmos y las cuentas hubiesen sido cerradas, acorde a las políticas comunitarias de la propia red social.



En septiembre, el diario neoyorquino The Wall Street Journal publicó una serie de artículos elaborados a partir de documentos internos de Facebook que le fueron facilitados por la exempleada Frances Haugen, quien días después declaró en el Senado de EE.UU. sobre esta y otras prácticas de la red social.



EFE

