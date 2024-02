‘La tecnología se mueve más rápido que la regulación’, Julie Myers

Julie Myers Wood, experta en ciberseguridad e inteligencia artificial (IA), fue directora del Servicio de migración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) y actualmente es presidenta de Guidepost Solutions. Llegó a Bogotá para el conversatorio ‘Crisis global, impacto local, cuando el riesgo avanza más rápido que las empresas’. Myers habló con EL TIEMPO sobre los avances en IA y ciberseguridad. Además, dio recomendaciones para que el país avance en este tema.



¿Cómo hablar de riesgos y oportunidades en ciberseguridad e IA?



La inteligencia artificial es algo que llega para desarrollar y transformar el mundo. Aunque la IA y el machine learning han estado hace tiempo, la autogeneración de las mismas máquinas presenta un desarrollo que puede afectar a cualquier industria, a cualquier país. Un ejemplo: se pronostica que el desarrollo generativo de medicamentos será del 25 por ciento para 2025. Es decir que los medicamentos en el mundo se van a generar por IA, hoy este porcentaje es de 0. Por esto, criminales y grupos que amenazan ven la importancia y el poder que genera la IA y están viendo cómo usar tecnología para atacar organizaciones o hacer ciberamenazas y controlar la IA.



¿Cuáles son los riesgos para la seguridad nacional o los gobiernos?



Es otra de las áreas críticas, por ejemplo, cuando se usa la inteligencia artificial para generar desinformación y crear noticias falsas. La desinformación ha afectado procesos electorales en la India, en Filipinas y es año electoral en Estados Unidos. Hay preocupación por eso. Otra área de inquietud es que no solo utilicen la IA para ataques cibernéticos, sino para ataques reales. Cada vez somos más dependientes de armas que se soportan en IA. Preocupa que los criminales puedan afectar drones y otro armamento para atacar otros targets, es una amenaza adicional.



¿Qué herramientas de regulación se necesitan?



Este es uno de los retos. Los gobiernos fallaron mucho en la regulación en torno al cripto. Con esto nos quedamos atrás y se desarrolló más rápido. Será más difícil en algo como la IA generativa, que corre a pasos agigantados. Es prometedor que algunos organismos empiezan a desarrollar un marco regulatorio. La Unión Europea genera un estatuto que muestra avances. Cada uno de estos regímenes legales o sistemas federales son diferentes y se van ajustando a su realidad. No sabemos cuál de esos sistemas será el más eficiente. Es lo que tenemos que observar.



¿Cómo siente que el Gobierno colombiano se mueve en este tema?



Es importante que un gobierno como el colombiano tenga el equipo adecuado en la cartera de tecnología. El liderazgo dependerá de tener personal capacitado en el lenguaje del desarrollo generativo de IA. Ningún país puede hacer esto solo, lo que le pasa a Estados Unidos, no le pasa a Colombia ni a ninguno. Se debe generar una sociedad entre países y entre empresas importantes en estos desarrollos.



¿Hacia dónde debe ir la educación en IA, en Colombia?



Algo bueno que trae la tecnología es que nos deja experimentar y eso le permite al individuo aprender por sí solo. Por otro lado, las empresas deben tener un marco propio regulatorio sobre qué y qué no deben hacer, cómo manejar la información y cómo aprender de las herramientas, mediante el uso, cuidando la información sensible. Hoy, infectan con virus las herramientas similares a ChatGPT. La gente ingresa, pero proporcionan algún tipo de infección a su sistema para controlar la información.



¿Qué les recomienda a personas y empresas?



Lo primero que aplica para todos es generar una política de gobernanza en materia de IA. Es importante definir que cada institución tenga sus políticas. Sin una política regulatoria propia de cómo los empleados deben utilizar la IA, para qué y cómo sacarle provecho, se corre el riesgo de cometer errores. Además, hay que enfocar la IA en resolver problemas puntuales.



¿Qué recomendación le da al Gobierno?



En regulación, es importante que Colombia observe los sistemas que se están creando en la Unión Europea, Gran Bretaña y Estados Unidos. Puede aprender y ver si alguno de esos modelos es aplicable. También debe desarrollar su propio marco regulatorio, cogiendo aspectos claves y entendiendo sus necesidades puntuales. La tecnología se mueve más rápido que la regulación, entonces el gobierno debe buscar cómo pararse del lado de la tecnología y entender qué elementos son determinantes para usar la IA a su favor.



LINA HERNÁNDEZ SERRANO

Redacción Tecnología