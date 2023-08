La creciente necesidad de mantener los dispositivos electrónicos cargados mientras se está en movimiento ha llevado al auge de los puntos de carga públicos, que se encuentran en lugares como aeropuertos, centros comerciales, cafeterías y parques.



Aunque pueden ser una solución conveniente, detrás de la comodidad y practicidad, también existe un riesgo potencial que muchos desconocen: la posibilidad de robo de información personal.

De acuerdo con el portal de tecnología 'Xataka', esta técnica de robo o manipulación de datos a través de un puerto USB se le conoce como juice jacking, un término acuñado por el experto en seguridad Brian Krebs en 2011.



En este, un ciberatacante se encarga de instalar malware, un software o código diseñado específicamente para dañar, alterar, robar datos o acceder de manera no autorizada a sistemas informáticos.



Esto pasa con los puertos públicos al ser accesibles para todas las personas, así como usar cables de orígenes desconocidos.

Tipos de ataques de Juice Jacking

Según la web 'Geekflare', existen tres tipos de fallas de seguridad en la que los puntos de carga USB pueden afectar a los dispositivos vinculados.



1. Los atacantes utilizan diferentes tipos de malware, como códigos maliciosos, caballos de Troya, software espía, para obtener el control del dispositivo. La infección permanece en el dispositivo hasta que se detecte y desinstale.



2. Mediante esta técnica, los datos personales pueden ser robados sin que el usuario lo sepa. Estos pueden ser más vulnerables si se deja el dispositivo conectado en un puerto por mucho tiempo.



3. Además, existe un ataque similar a la infección de malware, pero con la diferencia de que este corrompe otros puertos USB cuando se conectan a puntos de carga. Es decir, que compromete a varios sistemas al mismo tiempo.

¿Cómo puede evitarlo?

Estas son algunas de las recomendaciones de la página 'Infosecurity Mexico' que puede implementar para que sus datos no sean robados.



1. Evitar el uso de estaciones de carga públicas que dispongan de puertos USB.



2. Utilizar adaptadores de carga y cables propios para conectar los dispositivos a tomas eléctricas públicas.



3. Llevar una batería portátil para no depender de una carga externa.



4. No utilizar la computadora de otra persona para cargar dispositivos móviles.



5. Emplear una llave de bloqueo de datos USB, un producto que deshabilita la transferencia de datos.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

