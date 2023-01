La industria de los videojuegos móviles está en constante crecimiento, siendo diferentes las modalidades que prefieren los usuarios: desde puzzles -ponen a prueba la inteligencia, agilidad mental y paciencia- hasta los más complejos -con gráficos espectaculares y experiencias inmersivas-.

Diferentes portales web especializados en novedades de tecnología han reseñado los juegos mejor calificados para celulares que tienen un sistema operativo Android, basados en los resultados de los premios Google Play 2022.

Los sitios web especializados en dispositivos móviles 'Androidphoria' y 'DigitalTrends' concordaron en que 'Apex Legends Mobile' es una de las mejores opciones para los fanáticos de la modalidad Battle Royale, teniendo en cuenta que se quedó con el Google Play Award 2022 a mejor juego.

Así mismo, la nueva entrega de 'Call of Duty: Warzone Mobile', que es una de las franquicias más importantes de la industria, es el juego para celular más esperado de 2023. Los diferentes modos multijugador, en los que se incluye Battle Royale, la jugabilidad frenética y los excelentes gráficos hacen que el público esté a la expectativa.

'Papers, please' ganó a mejor historia para un juego de Google Play. Foto: 3909

Acreedor del premio al mejor juego multijugador de Google Play, 'Dylite' se destaca por sus increíbles gráficos e interesante historia: es un RPG (juego de rol) táctico de combate en equipo por turnos inspirado en una estética mitológica y urbana.

El terror también está disponible en Google Play



'Granny, Granny: Chapter Two' es simplemente terrorífico. El personaje principal es encerrado en una casa con dos abuelos: ella lo oye todo y él no oye nada pero golpea con fuerza; por lo que el jugador tendrá que hallar una manera de sobrevivir y escapar.



Catalogado como un juego difícil de pasar, puede brindar varias horas de entretenimiento y horror.

'The Baby In Yellow' es una experiencia inmersiva de cinco capítulos que presenta diferentes acertijos y retos para el jugador; acompañados por algunos sustos que da el antagonista de esta historia, un bebé diabólico.

El misterio es el plus de 'Tick Tock: A Tale for Two', que presenta múltiples acertijos cooperativos contra reloj por medio de los cuales los personajes principales deberán escapar de un mundo místico mecánico.

Pájaros, mazmorras e ¿inmigración?

'Angry Birds' ya es un clásico de los juegos para celular. Su versión más nueva ahora explora los acertijos, junto con la dinámica tradicional de arrojar pájaros para derribar torres y rescatar a las crías de los protagonistas.

También en la lista está 'Dicey Dungeons', cuya modalidad es roguelike -subgénero de los videojuegos de rol que se caracterizan por una aventura a través de laberintos-, y presenta diferentes escenarios en los que el jugador deberá enfrentarse a múltiples monstruos y cranear infalibles estrategias para derrotar a la villana, 'Lady Luck'.

Entre los mejores juegos Indie de Google Play, ganando en la categoría a mejor historia, está 'Papers, Please'; cuyo personaje principal es un funcionario del área de inmigración de Arstotzka, una nación ficticia que está en hostilidades políticas con sus países vecinos.



Su labor es revisar los documentos de los inmigrantes y ciudadanos que quieren atravesar la frontera y al final se llevará una gran sorpresa.

