Jack Sweeney se ha convertido en un dolor de cabeza para el multimillonario Elon Musk, debido a que tiene una cuenta automatizada que sigue todos los viajes que realiza el CEO de Tesla en su avión privado.



El estudiante de la Universidad de Florida rechazó la suma de US$5.000 (cerca de 19’770.000 pesos colombianos) que le ofrecieron a cambio de que cerrara dicho perfil en Twitter.Lea además: ¿Chao, humanos? Robot es nombrada como la mejor empleada de empresa

Jack habló con el canal NBC y explicó que Musk le pidió información sobre el programa que utiliza y la tecnología ‘bot’ con la que logra realizar dichos seguimientos. Pero que él no accedió a revelar los detalles ya que “considera que esto representaba un riesgo para su seguridad”.



Al no recibir detalles le ofrecieron el dinero y como no accedió lo bloqueó en las redes sociales.



Sin embargo, el joven de 19 años le hizo una contrapropuesta al millonario y le explicó que existe un sistema que puede bloquear el rastreo, además le pidió US$50.000, que vendrían siendo 197.301.839 pesos, lo que es equivalente a lo que cuesta un auto Tesla modelo 3, o la posibilidad de ser becario en una de sus empresas.



Anteriormente, le habían ofrecido tener un auto de esta marca pero con la condición de regresarlo en un tiempo determinado, a lo que Jack respondió en una entrevista con el diario The Wall Street Journal: “Quiero mi propio coche. No quiero tener que devolverlo en tres años".



Aunque tomó como una respuesta negativa el bloqueo de las cuentas por parte del millonario.



En medio de la entrevista con NBC, Sweeney dijo que también rastrea los aviones de Bill Gates, Jeff Bezos y Donald Trump, y que hasta el momento no cerrará su cuenta de Twitter @ElonJet, donde ya tiene más de 371.000 seguidores.

