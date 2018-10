Joven francés habría muerto por juego de internet

La justicia francesa está investigando la muerte de un adolescente relacionada con el llamado Momo Challenge, un “juego” viral que incita a los jóvenes a llevar a cabo “retos” peligrosos, indicaron las autoridades judiciales.



La fiscalía de Rennes (oeste) y la gendarmería local investigan las circunstanciaras de la muerte de un adolescente de 14 años, quien falleció en casa de sus padres en un pueblo cerca de Rennes. “Continúa la investigación para determinar las circunstancias del suicidio” y decidir si hay que calificarlo de “provocación al suicidio de menores de 15 años”, dijo a la AFP el fiscal de Rennes, Nicolas Jacquet.

El adolescente fue encontrado el fin de semana colgado con el cinturón de un kimono en su habitación, indicó su familia a la AFP.



Según sus padres, no se había suicidado, sino que estaba bajo la influencia del Momo Challenge, un “juego” que circula a través de WhatsApp. Según la familia, algunos de los “retos” ya habían dejado marcas en el cuerpo del joven.



En 2017, la Policía francesa advirtió del riesgo de un fenómeno similar, el Blue Whale Challenge, que incitaba a los jóvenes a llevar a cabo varios retos cada vez más peligrosos durante 50 días hasta el suicidio.

El extraño juego

El juego Momo es protagonizado por un misterioso personaje que invita a los usuarios a guardar un número celular desconocido que tiene indicador de Japón, para que en una hora determinada la persona entable una conversación.



Todo esto empieza por un grupo en Facebook donde incitan a los usuarios a conversar con una persona desconocida que tiene el número de Momo con una imagen de perfil de un rostro grande con ojos saltones y una boca de lado a lado. Este rostro muestra un signo de terror y en su descripción tiene un mensaje en japonés que dice “me llaman L”.



Esta red empieza con amenazas para que el usuario comparta la cadena a sus contractos, y si no lo realizan, los amenazan con revelar datos personales.



El riesgo de este reto entre los jóvenes y menores de edad es que los delincuentes utilicen este juego viral para extorsión, robar datos personales, intercambiar imágenes inapropiadas e incitar a los niños a conductas violentas o suicidas. Usuarios han mencionado que la imagen que representa a Momo es una obra de la exposición Vanilla Gallery de Japón.



Esta tendencia está afectando más que todo a los menores edad; por esto, hace poco la Red Papaz recomendó a los padres hacer un acompañamiento constante y establecer un vínculo con los hijos, enseñarles que lo que no se hace en la vida real es lo mismo que no se debe hacer en la virtual, y monitorear qué contenido ven los niños.



EL TIEMPO

Con información de AFP