Equipo de Biden no ve razón para levantar el veto comercial a Huawei 

La nominada del presidente Joe Biden para secretaria de Comercio, Gina Raimondo, dijo que no conoce "ninguna razón" por la que Huawei Technologies Co. y otras empresas chinas no deberían permanecer en una lista de comercio restringido.



A Raimondo, en preguntas escritas de los republicanos del Senado, se le preguntó sobre Huawei y también sobre Semiconductor Manufacturing International Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. y otras compañías más que están en una lista que le pone vetos comerciales a empresas chinas para impedir que obtengan datos sensibles de EE. UU.



“Entiendo que los partidos se colocan en la Lista de entidades y en la Lista de usuarios finales militares en general porque representan un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos o los intereses de la política exterior”, dijo Raimondo. “Actualmente no tengo ninguna razón para creer que las entidades en esas listas no deberían estar allí. Si se confirma, espero recibir una sesión informativa sobre estas entidades y otras de interés ".



Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Raimondo, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China reafirmó la oposición del país a las restricciones de seguridad de Estados Unidos a sus empresas. "Los instamos a detener esta opresión desenfrenada contra las empresas chinas", dijo el portavoz Wang Wenbin en una rueda de prensa periódica el jueves en Beijing.

En ese sentido, Huawei seguirá sin poder utilizar los servicios o aplicaciones de Google en sus dispositivos, tanto tabletas como celulares, es decir, Gmail, YouTube, Google Maps o la tienda de aplicaciones, Google Play. Además tendrá restricciones frente a otras tecnologías e innovaciones a la hora de fabricar sus productos.



Hace algunas semanas, Estados Unidos incluyó también a Xiaomi en la lista negra de empresas consideradas como una amenaza para la seguridad nacional. Todo esto después de cuatro años de tensiones diplomáticas entre Pekín y Washington bajo la presidencia de Donald Trump y que, según parece, seguirán en la administración de Joe Biden.

BLOOMBERG Y TECNÓSFERA