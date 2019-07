Cofundador de Tesla abandona el puesto de director financiero

Jeffrey Straubel, director de tecnología de Tesla, reconocido por haber sido ejecutivo durante más tiempo que Elon Musk, dejará su puesto en la fabricante de automóviles eléctricos tras embolsarse alrededor de 30 millones de dólares mediante ventas de acciones en menos de nueve meses.

Straubel dejará su cargo aunque seguirá siendo asesor, dijo el líder ejecutivo de

Tesla, Elon Musk, en la conferencia sobre resultados del segundo trimestre. Straubel será reemplazado por Drew Baglino, vicepresidente de tecnología de Tesla.



"Probablemente Straubel es la segunda persona más importante en Tesla, y aunque conserva el estatus de asesor, es probable que su marcha ponga nerviosos a los inversores", dijeron analistas de Piper Jaffray.

Tesla tardará tiempo en demostrar que su decisión "no augura acontecimientos preocupantes en el futuro". Según reportes de Bloomberg, unas pérdidas mayores a lo previsto junto con otro cambio importante en la administración hizo que las acciones se desplomaran un 11 por ciento.



Straubel, de 43 años de edad, ha liberado acciones de Tesla ocho veces desde noviembre. Antes de junio, cuando se apropió de 3,3 millones de dólares a través de una venta directa, las transacciones fueron todas ejercicios de opciones.



La noticia se dio en la conferencia de resultados financieros. La compañía estaba a punto de comenzar a responder a preguntas cuando Musk, de 48 años, interrumpió para anunciar la medida de Straubel.



"No voy a desaparecer", dijo Straubel. "Quiero asegurarme de que todos entienden que no es una falta de confianza en la compañía o en el equipo, o algo de eso. Me encanta el equipo y la compañía, y siempre sera así. Drew y yo hemos trabajado juntos durante muchos años, y tengo total confianza en Drew. No iré a ningún lado si hay algo útil que pueda hacer para Drew o todo el equipo", afirmó.



Straubel comenzó a trabajar en Tesla en marzo de 2004, un mes antes de que Musk se convirtiera en miembro de la junta. Inicialmente ocupó el cargo de ingeniero principal de sistemas de transmisión y en mayo de 2005 se convirtió en responsable de tecnología. Straubel y su esposa, Boryana, cofundaron la Fundación Straubel en 2015, que se centra en la sostenibilidad mundial, la ciencia y la educación. También fundo en 2017 Redwood Materials, una empresa de ingeniería de reciclaje.



Tesla ha revelado en documentos reglamentarios que "depende significativamente de los servicios de Musk y Straubel".



Desde principios de este año, la compañía ha perdido a su director financiero, a su asesor general y al vicepresidente de producción, entre otros altos ejecutivos. "Es una transición significativa para Tesla, ya que Straubel ha sido uno de los miembros mas importantes de la administración de Tesla", escribió Dan Levy, analista de Credit Suisse, en un comentario a los clientes.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con Bloomberg

@TecnosferaET