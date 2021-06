¿Qué hará Jeff Bezos después de dejar la dirección de Amazon?

El extenso rancho de Jeff Bezos en el oeste de Texas, a unos 64 kilómetros al noreste de la ciudad de Van Horn, es más que solo el sitio de lanzamiento de su audaz viaje al espacio, planeado para el 20 de julio.



Desde el momento en que Bezos y sus abogados comenzaron a comprar en secreto parcelas de tierra allí hace unos 20 años, el lugar también se convirtió en un retiro privado, un lugar donde Bezos pudiera perseguir sus intereses personales y sus pasatiempos más caros fuera del escrutinio público.



Por ejemplo, en la propiedad hay un telescopio abovedado de alta potencia, donde Bezos y su familia pueden mirar las estrellas en las noches despejadas de Texas. Hay también una colección de bugiese, camiones de plataforma y vehículos eléctricos Rivian que conduce a menudo, presumiblemente a pesar de las objeciones de sus asesores que quieren mantener seguro al valioso fundador de Amazon.com Inc. en el asiento trasero.



Dentro de una de las montañas en la cercana Sierra Diablo, Bezos está gastando decenas de millones de dólares para construir el Reloj de los 10.000 años, un monumento mecánico que nunca tocará el mismo timbre musical dos veces y cuyo cucú emergerá una vez por milenio.



Naturalmente, el bar está repleto de botellas caras y raras de whisky y tequila. Mientras realizaba la investigación para mi nuevo libro, Amazon Unbound, ingenieros de Blue Origin, la compañía espacial privada de Bezos, me dijeron que cuando Bezos levanta una copa con sus colegas y amigos, a menudo brinda por "la aventura y el compañerismo".



Esas fueron las palabras que vinieron a mi mente la semana pasada, cuando Bezos anunció, a través de un video meticulosamente producido en su cuenta de Instagram, que estaría a bordo del primer lanzamiento con tripulación del cohete New Shepard de Blue Origin, junto con su hermano menor Mark.



"Quería tomar este vuelo porque es algo que he querido hacer toda mi vida", entona Bezos en el video. "Es una aventura. Es algo muy importante para mí". La palabra "aventura" también aparece en la leyenda del video.



Y Mark, asesor de Blue Origin desde hace mucho tiempo, agregó: "Qué oportunidad tan extraordinaria, no solo de tener esta aventura, sino de hacerlo con mi mejor amigo".

Jeff Bezos y su hermano Mark Bezos.

Cuando en febrero Bezos anunció que dejaría el puesto de director ejecutivo en Amazon, pero seguiría como presidente ejecutivo, algunos se preguntaron qué tan importante sería su ruptura con el icónico y controvertido gigante tecnológico que fundó.



La mayoría convencional decía que Bezos no se iría muy lejos después de que prometió seguir involucrado en la empresa, centrando "sus energías y atención en nuevos productos e iniciativas tempranas".



Al principio, supuse, su intención es simplemente ceder los aspectos públicos poco glamorosos del cargo principal, como testificar ante el Congreso, a su antiguo adjunto, Andy Jassy. Pero la reciente noticia de su viaje espacial y toda esta charla de aventuras me hace reconsiderar la relación actual de Bezos con Amazon.



La aventura siempre ha estado en su agenda; en 2013, el y su familia pasaron tres semanas a bordo de un barco de salvamento en el océano Atlántico para recuperar un motor de cohete F-1 que impulsó una de las históricas misiones Apolo de la Nasa a la Luna.



En 2018, publicó un video en Twitter de sí mismo paseando en trineo tirado por perros sobre el Círculo Polar Ártico. Es probable que las responsabilidades que conlleva ser director ejecutivo de Amazon, y la óptica de divertirse demasiado, considerando la difícil situación y los bajos salarios de los empleados de la compañía, hayan limitado la cantidad de aventuras que Bezos podría tener a la vista.



Por ejemplo, en Amazon Unbound conté que Bezos había estado tomando lecciones de vuelo en helicóptero, y que recientemente había comprado un helicóptero Bell 49. También conté que había solicitado construir una gran goleta de tres mástiles de 127 metros de largo al constructor naval de lujo holandes OceanCo, que pronto será uno de los yates de vela más grandes del mundo.



Todo eso era necesario hacerlo en secreto. Al hacerlo, Bezos estaba minimizando tanto los riesgos de relaciones públicas como los reales para su seguridad y bienestar, que podrían haber asustado a los inversionistas de Amazon.



Ahora que está a punto de entregar las riendas, claramente está listo para abrazar algunos placeres y peligros más visibles. El New Shepard ha sido probado meticulosamente, por supuesto, y tiene un sistema de interrupción que hará que la cápsula de la tripulación se separe del motor del cohete en caso de que algo salga mal.



Pero aun así: Bezos está a punto de colocarse sobre un cohete propulsado por una mezcla combustible de oxígeno líquido e hidrógeno. Si todavía fuera director ejecutivo, los inversionistas seguro estarían preocupados. Sin embargo, los inversionistas ahora tienen algo más de que preocuparse: Bezos ya no será el director ejecutivo de Amazon.



Después de enriquecer enormemente a los accionistas, el viaje suborbital de Bezos podría inaugurar una nueva fase para el hombre más rico del mundo, en la que dirigir una de las empresas de tecnología más grandes del mundo pasara a segundo plano en un horizonte de aventura descomunal.

BRAD STONE - BLOOMBERG