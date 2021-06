Jeff Bezos: reúnen firmas para pedir que no vuelva a la Tierra

Miles de personas en Estados Unidos han firmado varias iniciativas que andan circulando para que el multimillonario Jeff Bezos, dueño de Amazon, no regrese a la Tierra, luego de su viaje al espacio, planeado para el 20 de julio. El magnate viajará con su hermano Mark.



La iniciativa más exitosa había reunido más de 33 mil firmas hasta el domingo pasado, según informó CNN en Español. ·"No permitan que Bezzos regrese a la Tierra. Los miltimillonarios no deberían existir", dice una de las campañas.

Bezos decidió que será uno de los tres pasajeros civiles que tendrá el primer vuelo tripulado del New Shepard, cohete de la empresa de su propiedad, Blue Origin.



"Desde que tenía cinco años he soñado con viajar al espacio. El 20 de julio emprenderé ese viaje con mi hermano. La mayor aventura, con mi mejor amigo”, publicó Bezos en su cuenta de Instagram, con un video en que se ve el momento en que justamente le ofrece a Mark Bezos, su hermano, que lo acompañe en la misión.



De este modo, Bezos se convierte en el primer magnate en hacer un viaje espacial. Ni Elon Musk, creador de Space X, empresa aeroespacial que ha hecho varios viajes tripulados junto con la Nasa, ha tenido la oportunidad de hacer una misión de este estilo.



El viaje del New Shepard, un cohete de 18 metros de altura, durará 11 minutos y se elevará hasta los 95 kilómetros de la Tierra. Además de los tres astronautas, hay cupo para tres personas mas: los hermanos Bezos y un tercer asiento que está siendo subastado en Internet.

