En su nuevo libro "Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos", el multimillonario dueño de Amazon cuenta algunas de las costumbres que aplica en su vida cotidiana para lograr mejores resultados.



Este libro continúa esa reflexión que Bezos había comenzado en su libro 'Crea y Divaga', en el que incluyó su famoso discurso a los jóvenes.

En esa oportunidad, el dueño de Amazon le recodaba a la juventud algunas cosas sobre la vida.



"De lo que quiero hablarles hoy es de la diferencia entre los dones y las elecciones. La inteligencia es un don; la amabilidad, una elección. Los dones no cuestan: al fin y al cabo, nos vienen dados. Las elecciones, en cambio, pueden ser difíciles. Si no estás atento, puedes dormirte en los laureles; y si lo haces, probablemente tus elecciones saldrán perjudicadas", comentó Bezos.



(Lea además: Jeff Bezos y los consejos para los jóvenes de su libro 'Crea y Divaga')



Ahora, en 'Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos' el empresario revela algunos de sus hábitos cotidianos. Uno de ellos, precisamente, es el de no tomar muchas decisiones en el día.



"Como ejecutivo de alto nivel, ¿para qué se te paga realmente? Te pagan por tomar un pequeño número de decisiones de alta calidad", dice el empresario, según lo revela el portal Xataca.



Otro de los consejos es el de proyectarse siempre a tres años en los planes. "Cuando presentamos buenos resultados trimestrales, la gente a menudo nos felicita. Yo sólo digo 'Gracias', pero lo que realmente pienso es que ese trimestre fue planeado hace tres años", comenta Bezos.



Además, el empresario suele no hacer mucho en las mañanas. Su primera reunión la programa para después de las 10 de la mañana.



Vale la pena recordar el sabio consejo que en 'Crea y Divaga' les dio Bezos a los jóvenes en su discurso:



"Mañana, en un sentido prácticamente literal, empieza su vida: la vida de la que serán autores desde cero ustedes mismos y nadie más.



¿Cómo utilizarán sus dones?

¿Qué decisiones tomarán?

¿Los guiará la inercia o seguirán sus pasiones?

¿Seguirán dogmas o serán originales?

¿Elegirán una vida fácil o una vida de servicio y aventura?

¿Se vendrán abajo ante las críticas o persistirán en sus convicciones?

Cuando se equivoquen, ¿eludirán la responsabilidad o pedirán disculpas?

Cuando se enamoren, ¿protegerán su corazón ante el rechazo o actuarán?

¿Irán a lo seguro o serán arriesgados?

En los momentos duros, ¿se rendirán o se mantendrán firmes?

¿Serán cínicos o constructivos?

¿Se aprovecharán de los demás o los tratarán bien? Me arriesgaré a hacer una predicción.



(Le puede interesar: Qué es la 'regla del silencio incómodo' que usan Tim Cook o Jeff Bezos)



Cuando tengan ochenta años y, en un momento tranquilo de reflexión, examinen para sus adentros la versión más personal de su trayectoria vital, verán que la parte más densa y significativa será el conjunto de decisiones que hubieran tomado. Al fin y al cabo, somos las decisiones que tomamos. Procuren que su vida sea un gran relato", concluye el multimillonario.