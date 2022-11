Las redes sociales, en especial Twitter, de siempre han sido un ring vigoroso para peleas políticas. No existe mejor termómetro que Twitter para medir la polarización de nuestro país, con sus tendencias diarias de ataques cruzados, matoneos y peleas entre políticos.

Sin embargo, lo ocurrido la semana pasada entre Isabel Zuleta y Jota Pe Hernández, senadores nuevos en la brújula política, es realmente un punto de no retorno que de manera urgente se debe intervenir con ejemplar claridad.



No puede esta sociedad permitirse sin chistar que una senadora de la República cohoneste con el uso de montajes e injurias para atacar a un rival, pues, como reza el dicho popular, “se corrompió la sal”.



Porque eso hicieron contra Jota Pe Hernández los funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Zuleta: ‘pescar’ en cámara un ángulo del senador para inventar luego en redes que estaba dormido durante un debate, cuando en realidad se encontraba agachado escuchando el altavoz de su móvil durante una llamada.



Una vez obtuvieron su ‘botín’, crearon una historia falsa alrededor de Hernández y movilizaron en redes sociales su invento, denigrando del senador, de su gestión. Con apoyo de las mismas bodegas de siempre, el equipo de Zuleta se encargó de esparcir su acto de injuria.



Posteriormente, en un video del propio Jota Pe Hernández (experto a propósito en el lenguaje audiovisual para redes) desmintió todo. Reveló cómo se agacha para recibir su llamada (desde otros ángulos de las cámaras de seguridad) y cómo, de manera increíble, las personas de la UTL de Isabel Zuleta se apresuraron a captarlo agachado.



Y ojo: esto no se trata de defender al senador. Antes de su estrellato como congresista, él construyó por años en sus redes una imagen de ‘periodista’, la cual terminó convirtiéndose en su capital político. Y, en honor a la verdad, el Jota Pe Hernández ‘periodista’ no era una fuente de información precisa, confiable u objetiva.



Esto en realidad se trata de señalar un acto de infamia alentado por una senadora. Porque eso fue: una acción delictiva y deplorable que debió ser rechazada por Isabel Zuleta sin reparo alguno.



Pero no. Al contrario, de manera desafiante, la senadora y exactivista señaló que su UTL “es libre de tomar las fotos que considere”, seguido de trinos evasivos, retadores, que incluso se reafirmaron en la insinuación contra Hernández, de que se encontraría “tal vez” dormido en una sesión legislativa.



Son muchas las voces, incluso de congresistas del Pacto Histórico y de recalcitrantes ‘influenciadores’ de dicha orilla, las que han llamado a la crítica y el desprecio por la acción de Zuleta contra Hernández. Es un bálsamo ver que aún persiste la sensatez en políticos y sus tribunas que, no obstante compartir visión política con Isabel Zuleta, le han criticado con fiereza la infamia de su montaje contra un rival.



Ya lo confesó la entonces candidata al Senado en un video, en campaña, cuando reveló que ‘quemaron’ a Sergio Fajardo con “mucho esfuerzo”, en alusión, precisamente, a este tipo de artimañas basadas en los montajes y las calumnias repetidas contra un rival que terminó, evidentemente, opacado por campañas negras milimétricamente orquestadas y pagadas para destruirlo políticamente. Y todo parece indicar que quiere seguir con su mayor ‘virtud’.



Se han demorado las acciones disciplinarias del mismo Congreso, así como de la Procuraduría, para iniciar la investigación y eventual sanción contra Isabel Zuleta. Y no estaría mal una discusión a nivel legislativo para castigar a injuriadores y destructores de la dignidad en redes sociales.



No podemos, colombianos, permitir que el dinero público se use para pagar a injuriadores y creadores de montajes.



JOSÉ CARLOS GARCÍA

Editor multimedia

En Twitter: @JoseCarlosTecno