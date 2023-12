¿Tiene iPhone?: estos son los modelos que se consideran obsoletos

Apple se ha consagrado durante varios años como una de las empresas más influyentes en materia de tecnología e innovación, sobre todo en el mundo de dispositivos móviles.

Sin embargo, la curva de novedades ha aumentado considerablemente y esto genera que los celulares que hace unos años 'innovadores' ya no lo sean, por lo que quedan en el olvido para el mercado.



Por ejemplo, cada año Apple lanza un nuevo celular y con él toda una gama de nuevas características o mejoras, por lo tanto hay algunos que se consideran obsoletos.



No obstante, para que este término sea empleado correctamente es necesario cumplir con una clave y esto ocurre cuando los celulares o dispositivos ya han dejado de ser distribuidos para la venta desde hace más de siete años.



Esto tiene consecuencias y la más determinante es que Apple interrumpe todos los servicios de hardware para este tipo de productos y los proveedores de servicios no pueden solicitar piezas para estos dispositivos.



iPhone: estos son los celulares que se consideran obsoletos

Un ejemplo de cómo se ve la notificación de NameDrop, la nueva función de iPhone Foto: Apple

iPhone iPhone 3G (8 GB y 16 GB) iPhone 3GS (8 GB, 16 GB y 32 GB) iPhone 4 (8 GB, 16 GB y 32 GB) iPhone 4s (8 GB) iPhone 5C

En caso de que usted tenga uno de estos celulares, no quiere decir que deba botarlo.



El hecho de que se consideren obsoletos quiere decir que puede tener dificultades como la falta de acceso a las actualizaciones de seguridad o de funcionamiento, así como problemas para encontrar partes de repuesto en caso de que su equipo presente alguna avería.





