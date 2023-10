iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: le contamos cómo están los precios de los dispositivos

El 12 de septiembre, Apple anunció el lanzamiento de su nuevo teléfono, el iPhone 15 , además de las versiones, Plusk, Pro y Pro-Max. Desde el viernes 22 de septiembre está disponible a la venta en Estados Unidos.

Por otro lado, el Samsung S23 Ultra, fue lanzado el 1 de febrero de este año y, hasta ahora, había sido calificado como el mejor Android del año. El dispositivo posee una cámara con 200 megapixeles y cuenta con un procesador Snapdragon 8 de segunda generación.



Desde el 2 de marzo la venta del teléfono está habilitada en Colombia. En la página oficial de Samsung Colombia explican que estas mejoras están hechas para "ofrecer la mayor libertad creativa que un Smartphone le puede ofrecer al usuario, junto a una experiencia revolucionaria de juego con gráficos para móviles más rápidos que antes".



Estos pueden ser los dos rivales directos entre Apple y Samsung, que cada año renuevan su oferta de celulares al público y luchan por convertirse en los dispositivos más fuertes del mercado de celulares.

iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: precios

iPhone 15



iPhone 15 de 128GB tiene un valor de $ 4.554.929

iPhone 15 de 256GB tiene un valor de $5.019.929

iPhone 15 de 512GB tiene un valor de $6.149.929

iPhone 15 Plus de 128GB tiene un valor de $5.117.929

iPhone 15 Plus de 256GB tiene un valor de $5.579.929

iPhone15 Plus de 512GB tiene un valor de $6.709.929

iPhone15 Pro de 128GB tiene un valor de $5.679.929

iPhone15 Pro de 256GB tiene un valor de $6.242.929

iPhone15 Pro de 512GB tiene un valor de $7.367.929

iPhone15 Pro de 1TB tiene un valor de $8.492.929



​Samsung



Samsung Galaxy S23 256GB $4.199.900

Samsung Galaxy S23+ 256GB $5.599.900

Samsung Galaxy S23+ 512GB $5.599.900

Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB $6.599.900

Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB $6.599.900​

Incluso, el influenciador de más de 7 millones de suscriptores, Tecnonauta realizó una serie de pruebas para comparar el iPhone 15 Pro-Max y el Samsung Galaxy S23 Ultra, dos de los teléfonos más comentados y esperados del año, con el fin de analizar qué dispositivo tiene mejores capacidades tecnológicas.



En su evaluación analizó el rendimiento de la batería, la cámara y hasta el procesador. Aquí le contamos más del proceso: ¿iPhone 15 o Samsung Galaxy S23?: Influencer realiza pruebas en ambos celulares

