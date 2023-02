En el pasado mes de septiembre, Apple lanzó el iPhone 14 Pro Max, el cual se ha posicionado como uno de los smartphones más vendidos. A pesar de que no ha pasado mucho tiempo, desde ya se escuchan rumores de cómo será el próximo iPhone 15.

Mark Gurman, uno de los hombres más fiables a la hora de filtrar información de Apple, escribió en ‘Bloomberg’, que la empresa de tecnología podría lanzar un nuevo iPhone Ultra, sin embargo, este no saldrá próximamente.



Gurman ha revelado que Apple “ha discutido internamente agregar un iPhone de gama alta a la parte superior de su línea de teléfonos inteligentes”. Asimismo, aclaró que este no sería un reemplazo de los modelos Pro Max. “En lugar de cambiar el nombre del Pro Max a 'Ultra', Apple podría agregar un iPhone de gama aún más alta por encima de ambos modelos Pro”, explicó.



Además, comentó: “Internamente, la compañía ha discutido hacer precisamente eso, potencialmente a tiempo para el lanzamiento del iPhone en 2024”.



Este modelo ultra ofrecerá más mejoras en la cámara, un chip más rápido y quizás una pantalla aún más grande. Foto: Apple

El iPhone Ultra podría ser algo totalmente diferente e innovador a la que ha hecho la marca hasta ahora. Gurman también dice que tomaron esta decisión porque se evidencia que los modelos Pro son los que están monopolizando las ventas de iPhone. En ese sentido, Apple cree que lo mejor sería triplicar las opciones premium.



“Eso ciertamente podría hacer subir los precios, pero los consumidores necesitan una razón para actualizarse. En este punto, no está claro cómo sería diferente ese modelo de primera línea, pero probablemente ofrecerá más mejoras en la cámara, un chip más rápido y quizás una pantalla aún más grande. También puede haber más características futuras, como finalmente dejar caer el puerto de carga”, comentó.



En un informe oficial de Apple, Tim Cook, el Ceo de la compañía, insinúo que este modelo Ultra podría ser una estrategia.



“El iPhone se ha convertido en una parte integral de la vida de las personas. Contiene sus contactos y su información de salud y su información bancaria, su hogar inteligente y tantas partes diferentes de sus vidas, su vehículo de pago y, para muchas personas. Y creo que las personas están dispuestas a esforzarse mucho para obtener lo mejor que pueden pagar en esa categoría…”, contó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

