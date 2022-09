La página de Apple ya ha dado pistas sobre las características del ‘iPhone 14’ que pronto estará en el mercado. Aunque aún hay compradores que están estrenando el modelo anterior (iPhone 13), muchos ya centran las miradas en el nuevo producto de la marca, que llegará con la incorporación de iOS 16, que es la última versión del sistema operativo.

Precios del iPhone 14

No hay confirmación de precios por parte de la compañía, de hecho, la información no es del todo exacta, debido a que es un modelo nuevo que sigue innovando en configuraciones y estructura.



No obstante, se estima que puedan llegar desde los 899 dólares en adelante, es decir, 4.027.520 millones de pesos colombianos. Cabe resaltar que nada está confirmado, pero se cree que el valor mencionado corresponderá al modelo del ‘iPhone 14 Max’, el celular "básico" más grande, mientras que los otros estilos podrían subir 100 dólares más (4.475.529 pesos).

Incorporación iOS 16 Foto: iStock

Posibles modelos

Se habla de cuatro tipos de celulares: el ‘iPhone 14’, ‘iPhone 14 Max’, ‘iPhone 14 Pro' y ‘iPhone 14 Pro Max’. Al igual que se prevé que el diseño del dispositivo tendrá cambios, según el analista Jon Prosser: “La apariencia de los ‘iPhone 14’ sería similar a la que se retomó con los ‘iPhone 12’ en cuanto a las esquinas en ángulo, pero el módulo de tres cámaras que ya vimos en el ‘iPhone 11 Pro’ pasaría a estar mucho más integrado”.



Otra de las filtraciones de información es que el diseño del móvil parece que ya estaría aprobado, por lo que se encuentra en fase de fabricación, según lo afirma el ‘Taiwan Economic Times’.



Del mismo modo, se ha filtrado la posible variedad de colores de estas versiones como el morado, rosado, plateado, negro, dorado y azul.

Posibles modelos Foto: iStock

Por otro lado, Prosser informó que el ‘iPhone 14’ no contaría con ‘notch’, es decir, con cámara integrada directamente en la pantalla, eso no significa que desaparecerá el ‘Face ID’, pero se creería que, para que no suceda, las perforaciones en pantalla serán más grandes de lo esperado.

Fecha de lanzamiento



Dadas las filtraciones sobre las novedades de este nuevo celular, los usuarios de Apple se encuentran emocionados y a la expectativa de lo que la marca sacará al mercado. El lanzamiento oficial del ‘iPhone 14’ será el próximo 7 de septiembre del año vigente. La misma empresa de Apple ha confirmado la fecha en un evento bajo el nombre de ‘Far Out’.



Como es habitual, la presentación del nuevo producto será a las 7:00 de la noche y se podrá asistir de manera virtual por las plataformas de la empresa y por Google.



Pero esa no es la única sorpresa, se presume que esa misma noche se conozca el ‘Apple Watch 8’, ‘iOS 16’ y probablemente, una renovación de los ‘AirPods Pro’. Nada es seguro pero lo que sí es cierto es que la marca siempre sorprende.

Fecha de lanzamiento Foto: iStock

Tendencias EL TIEMPO