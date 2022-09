Tim Cook presentó al mediodía de este miércoles los nuevos productos de Apple en el Apple Event. En su saludo, el director de la compañía anunció la llegada de nuevos productos para tres de sus dispositivos más populares: iPhone 14, Apple Watch 8 y Airpods.



La nueva serie de los teléfonos de Apple contempla cuatro nuevos modelos: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max, dejando de lado la versión SE.



La línea base, la del iPhone 14, continúa manejando el chip Bionic A15 e implementa nuevas funciones como la detección de choques y las llamadas de emergencia vía satélite. Sus tamaños son de 6,1 y 6,7 pulgadas y sus precios son de 799 dólares y 899 dólares, respectivamente.



Esto equivale en pesos colombianos, más o menos, a 3'516.000 pesos colombianos, para el iPhone 14, y 3'956.000 pesos, para el iPhone 14 Plus.



En cuanto a los tope de gama, es decir el iPhone 14 Pro y Pro Max, estos dispositivos incluyen un nuevo 'notch' en forma de píldora, que se integra con nuevas animaciones de notificaciones como llamadas, mensajes y porcentaje de batería.



Estos dispositivos tienen un tamaño de 6,1 y 6,7 pulgadas. Sus precios serán de 999 y 1099 dólares, respectivamente. Esto, en pesos colombianos representa 4.396.000 pesos y 4.836.000 pesos, respectivamente.



Sin embargo, tenga en cuenta que estos precios en pesos colombianos no son el precio final al que llegan al mercado de nuestro país, pues no contempla los impuestos que tienen estos dispositivos en territorio nacional.

