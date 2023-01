En septiembre del 2022, Tim Cook presentó los nuevos productos de Apple en el Apple Event, entre los que estuvieron el iPhone 14, Apple Watch 8 y Airpods. Y aunque en Estados Unidos la preventa inició el 9 de septiembre, Colombia aún veía lejos la llegada del último lanzamiento de la marca.

Ahora, se sabe que la preventa del iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max está más cerca de lo que se piensa. Las tiendas virtuales de iShop han abierto la opción de ingresar sus datos, como nombre, correo y teléfono, para registrarse y así pueda estar al tanto sobre el lanzamiento que sea de su interés. Y aunque no se ha hecho pública una fecha excacta, es grande la expectativa que está sembrando la marca.

La preventa del iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max está más cerca de lo que se piensa. Foto: Apple

“Gracias por inscribirte, serás de los primeros en tener al más pro”, es el mensaje que le dejarán luego de hacer su registro.



“No te pierdas la oportunidad de ser uno de los primeros en tener el nuevo iPhone 14!”, es la campaña que Wom tiene en su sitio web. Allí, también le permitirán inscribirse para la preventa.



Estos dispositivos tienen un tamaño de 6,1 y 6,7 pulgadas, son resistentes al agua, tienen un diseño con Ceramic Shield y le dará diferentes opciones para personalizar la pantalla bloqueada.



“Descubre el iPhone 14 y su versión extragrande, el iPhone 14 Plus. Con Detección de Choques. La mayor duración de batería hasta ahora en un iPhone. Fotos con poca luz aún más espectaculares. Y además, vienen en cinco colores increíbles”, señalan en su sitio web.



De momento, no han confirmado el precio que los dispositivos tendrán en Colombia, sin embargo, sí se sabe que en Estados Unidos el valor en el mercado está entre 799 dólares (para los de 6,1 pulgadas) y 899 dólares (para los de 6,7 pulgadas). En pesos, equivale a unos $3'677.000, para el iPhone 14, y $4'137.000, para el iPhone 14 Plus, a cambio del 31 de enero de 2023.

Tendencias EL TIEMPO