Tras una larga espera, por fin están disponibles en el mercado colombiano los nuevos iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max.

Luego de solucionar los inconvenientes por la patente de 5G entre Apple y Ericsson y que en noviembre se autorizara la venta, importación y promoción de los equipos de la marca con esta tecnología . De hecho los operadores por fin están haciendo la preventa, este 3 de febrero en Colombia y se harán las entregas el 10 de febrero cuando los equipos también lleguen a los distribuidores autorizados, ishop y Mac Center.



Wom, Claro y Movistar ya cuentan con la posibilidad de comprar en sus tiendas en línea los equipos . Tigo, por su parte, no ha hecho pública esta información.



Wom regalará Airpods

La nueva línea iPhone estará disponible en preventa el 3 de febrero a través de la página web de Wom y en venta general desde el 10 de febrero, tanto en página web como puntos de venta del operador.



“ Los usuarios nuevos y actuales de Wom que adquieran el equipo durante la etapa de preventa podrán disfrutar de unos AirPods de segunda generación como obsequio. Así mismo, el operador cuenta con planes financiación de hasta 36 cuotas sin interés en bancos aliados”, señaló Aldo Vidal, VP Marketing de Wom Colombia.En su sitio web indican los siguientes precios:

-iPhone 14 Pro Max 256GB + AirPods 2

$7.199.640



-iPhone 14 Pro Max 128GB + AirPods 2

$6.561.990



-iPhone 14 Pro Max 128GB

$6.561.990



-iPhone 14 Pro 256GB + AirPods 2

$6.497.990



-iPhone 14 Pro 128GB + AirPods 2

$5.939.640



-iPhone 14 256GB + AirPods 2

$5.269.990



-iPhone 14 128GB + AirPods 2

$4.679.640

Movistar

El operador, también tiene preventa exclusiva en línea desde el 3 al 9 de febrero y los dispositivos estarán disponibles a partir del día 10. La empresa señaló que tienen 450 unidades disponibles, sus precios son:

-iPhone 14 Plus 128GB

$5.648.929



-iPhone 14 Plus 256GB

$6.269.929



-iPhone 14 Plus 256GB

$7.534.929



-iPhone 14 Pro 128GB

$6.223.929



-iPhone 14 Pro 256GB

$6.844.929



-iPhone 14 Pro 512GB

$8.109.929



-iPhone 14 Pro Max 128GB

$6.913.929



-iPhone 14 Pro Max 256GB

$7.534.929



-iPhone 14 Pro Max 512GB

$8.799.929



-iPhone 14 Pro Max 1T

$10.064.929

Claro

Con este operador, los clientes también podrán desde este 3 de febrero, hacer parte de la preventa en la tienda.claro.com.co, y habrá disponibilidad desde el 10 de febrero en Centros de Atención y Ventas o llamando al #400.

-iPhone 14, 128 GB

$ 4.949.960



-iPhone 14, 256 GB

$ 5.569.960



-iPhone 14 plus, 128 GB

$ 5.669.960



-iPhone 14 pro

$ 6.249.960



- iPhone 14 pro Max

$ 6.899.960

ELIM J ALONSO

Redacción Tendencias