Piratas informáticos chinos hackearon sistema operativo del iPhone 13

Cada lanzamiento de Apple, y en especial cuando sale al mercado un nuevo iPhone, los comentarios se disparan en las redes sociales: amado y odiado por muchos, cambió para siempre el panorama de los teléfonos celulares desde el lanzamiento de su primera versión, en 2007.

El iPhone 13, el más reciente dispositivo de Apple, fue lanzado el pasado 14 de septiembre. Seis días después se presentó el nuevo sistema operativo del mismo, el iOS 15, que hoy ya va en la versión 15.0.2.



Cada vez que sale un nuevo dispositivo y un nuevo sistema operativo de Apple, también comienza un reto para los piratas informáticos: hackear la seguridad del mismo. Y este fin de semana se logró en China.

Así lograron hackear el iOS 15.0.2

En Chengdu (China) se realizó este fin de semana un certamen llamado Copa Tianfu, en la que los piratas informáticos compiten por mostrar los avances que han tenido en ese campo.



El iPhone 13 Pro, por supuesto, fue uno de los protagonistas del certamen, que incluso fue transmitido en vivo por internet y seguido por miles de cibernautas. El teléfono no solamente fue hackeado, sino que sorprendió la velocidad con la que se hizo.



Kunlun Lab fue el primer equipo que logró piratear el iOS 15.0.2. Y lo hizo en apenas 15 segundos: con un ataque directo a la vulnerabilidad del sistema, logró alterar de forma remota el código de Safari, el navegador web que traen los equipos de Apple.

El premio para el que logró hackear el iPhone 13

No fueron los únicos que lograron hackear el nuevo iPhone. Otro equipo, el Team Pangu, logró una liberación completa del iOS 15.0.2, también de manera remota, es decir, replicó el sistema operativo e incluso logró funciones nuevas limitadas por su creador. De esta manera, se llevó el premio que los organizadores entregaban al ganador, 300 mil dólares.



Este procedimiento, conocido como jailbreak, no es considerado ilegal e incluso está avalado por la ley en países como China y Estados Unidos. Sin embargo, Apple se cura en salud y asegura que si descubre que se hace eso en uno de sus teléfonos, se pierde la garantía del mismo.



La intención de buscar estas fallas en los sistemas no es ganar el premio que se entrega, sino que todos esos datos se entregan a Apple para que puedan corregir esos fallos y se generen los parches que subsanen esa vulnerabilidad en sucesivas actualizaciones del sistema operativo.



