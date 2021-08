Apple anuncia que reparará los iPhone 12 con problemas de audio

La empresa Apple dio a conocer una información que, si bien encendió las alarmas de algunos usuarios de iPhone, parece prometer una solución a un inconveniente ocurrido en un “porcentaje muy pequeño” de aparatos iPhone 12 y iPhone 12 Pro.

(Lea también: Computador o consola: ¿cuál es la mejor opción para usted?).

Según la compañía, varios de estos smartphones salieron de fábrica con un ligero error en la reproducción de audio. Ante esto, se comprometió a arreglar, sin costo, los celulares que presenten esta dificultad.

Facebook Twitter Linkedin

Algunos modelos de iPhone, al parecer, salieron al mercado con fallas en el audio. Foto: Apple

Dice el sitio web de Apple que esta falla compromete algunos iPhone fabricados y distribuidos entre octubre de 2020 y abril de 2021.



“Si su iPhone 12 o iPhone 12 Pro no emite sonido desde el receptor cuando realiza o recibe llamadas, puede ser elegible para el servicio”, aseguró la empresa.



Vale decir que Apple podría restringir la reparación al país o la región específica en la cual se detecte un iPhone con el mencionado inconveniente, sin embargo, al ser una falla inusual no se extiende la cobertura de garantía convencional.



A propósito del comunicado de la compañía, muchos internautas aún especulan sobre los ‘juguetes’ que podría traer el nuevo modelo de iPhone, el cual podría anunciarse en las próximas semanas. Aún no se sabe mucho al respecto, pero se espera que mantenga ciertas funciones del iPhone 12 que fueron bien recibidas por los usuarios.

(Le contamos: ¿Se puede saber quiénes han visitado mi perfil de Instagram?).

Más noticias

Apple anuncia cambios en la App Store; conozca de qué se tratan

Así puede desactivar recuerdos en Google, Facebook y Apple Fotos

Así vendría el tan esperado iPhone 13

Tendencias EL TIEMPO