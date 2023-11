iOS 17.2 está cerca y estas serán las novedades traerá a los iPhone

Apple lanzó hace dos semanas la versión beta 3 de iOS 17.2 y con esta versión se puede ver qué es lo que llegará a los iPhone de las personas cuando se libere la actualización del sistema operativo.

A pesar de que las modificaciones no serán totalmente determinantes, en esta nueva versión beta, uno de los cambios más importantes tiene que ver con la posibilidad de configurar nuevos tonos y vibraciones hápticas para ciertas notificaciones en aplicaciones nativas de Apple.



Puede leer: Tim Cook está preparando su remplazo como CEO de Apple



En segundo lugar, se presentará una mejora en los avisos a la hora de grabar vídeos en un disco externo con un iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, un cambio notorio, ya que hasta el momento se generaba una advertencia por medio de un mensaje que indicaba al usuario cuando el sistema notaba que ese disco era demasiado lento.



Ahora, se mostrarán varias advertencias que alertan si el cable USB-C no es el adecuado, cuando se habla de velocidad, según el análisis de Applesfera.



Más noticias: ¿Se ahorra batería al cerrar las aplicaciones en el iPhone?



Otro de los cambios tiene que ser con Apple Music y es que en la versión Beta se puede ver que no aparece la opción de crear listas colaborativas, a pesar de que la función sí ha estado en varias pruebas de actualizaciones, todo indica que aún no se tendrá para el público.



Pero esto no es todo, al parecer con iOS 17.2 llegará la nueva app 'Diario' (llamada 'Journal' en inglés), que se estrenará oficialmente con este iOS 17.2 y al parecer llegará un nuevo diseño para configurar en el widget de ‘Tiempo’.



Lea también: WhatsApp: ¿cómo puede activar la voz de ‘Goku’, ‘Naruto’ o Messi en sus mensajes?

¿Cuándo se estrenará iOS 17.2?



A pesar de que no se tiene una fecha exácta para la llegada de esta actualización, lo más probable es que llegue en los primeros días de diciembre.



De no ser así, llegaría antes de que acabe este 2023.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

También puede leer: