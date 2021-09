iOS 15: características y los teléfonos con los que será compatible

El nuevo iPhone 13 presentado este martes centra la mayoría de sus mejoras en la cámara y toca pocas cosas del diseño del teléfono con respecto al 12, un modelo que ha logrado un gran éxito de ventas y entre la crítica desde el pasado año.



Apple presentó el iPhone 13 en un evento en el que, como se esperaba, también se conoció la nueva versión del modelo de reloj inteligente, Apple Watch Series 7, y en el que la empresa que dirige Tim Cook sorprendió con el lanzamiento de nuevas versiones del iPad y del iPad Mini.



A estos lanzamientos se suma la llegada del iOS 15, que estará disponible para los dispositivos Apple el próximo lunes 20 de septiembre.



Este sistema operativo ya había sido presentado este año, durante la más reciente WWDC, en junio pasado. Allí se conoció que el iOS 15 introducirá algunos elementos relacionados con la privacidad, pues se incluirán nuevas formas de evitar que las aplicaciones rastreen a los usuarios, incluso los emails, que gracias a iCloud+ tendrán la opción de crear direcciones temporales de un solo uso.



Otra de las novedades será el modo concentración, el cual les permitirá a los usuarios rendir en su trabajo sin interferencias. Así, habrá un control de las notificaciones y de quién y cuándo se quieren poner en contacto en cada momento. De hecho, las notificaciones tendrán fotos de contacto para identificar más fácil de quién es el mensaje.



También se ha conocido que con esta versión se podrán ver películas y escuchar música con otras personas al mismo tiempo a través de 'SharePlay', así como la opción de compartir pantalla durante una llamada de FaceTime, que ahora podrán ser programadas y enviar enlaces a personas que usan Windows o Android.



Por lo pronto, mientras llega el esperado iOS 15, este martes Apple anunció el lanzamiento de una actualización de emergencia contra el espionaje en iPhones.



La multinacional estadounidense emitió una actualización de emergencia de su software para combatir un fallo detectado en iPhones, Macs y Apple Watches que permite instalar programas espía. "Esta actualización provee mejoras importantes de seguridad y se recomienda a todos los usuarios", reza la descripción del iOS 14.8 para iPhones en la App Store.



¿En cuáles teléfonos será compatible?

Con la llegada de una actualización en el sistema operativo siempre viene la pregunta de en cuáles teléfonos será compatible. Estos son todos los iPhones compatibles con iOS 15:



- iPhone 13

- iPhone 13 Mini

- iPhone 13 Pro

- iPhone 13 Pro Max

- iPhone 12

- iPhone 12 Mini

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone XS

- iPhone XS Max

- iPhone XR

- iPhone X

- iPhone 8

- iPhone 8 Plus

- iPhone 7

- iPhone 7 Plus

- iPhone 6s

- iPhone 6s Plus

- iPhone SE (1ª generación)

- iPhone SE (2ª generación)

- iPod touch (7ª generación)

*Con información de EFE

