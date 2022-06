Actualmente, Colombia tiene la tercera fuerza más grande de la región en el sector de Tecnologías de la Información (TI). Bogotá cuenta con el 25 por ciento del total de esta fuerza laboral, seguida por Antioquia con un 14 por ciento, Valle con el 10 por ciento, Atlántico con 5 por ciento y Santander con un 5 por ciento, según cifras reportadas por Invest In Bogotá.



En consecuencia, muchas empresas tecnológicas han decidido traer a la capital sus centros de operaciones. Un ejemplo de esto es que recientemente, IBM invirtió 2 millones de dólares en su Centro de Ventas Digitales, ubicado en Bogotá, y amplió su cobertura en toda América Latina.

La apuesta tiene como objetivo que el centro ofrezca soluciones de infraestructura, almacenamiento y tecnologías emergentes; como inteligencia artificial, analítica avanzada, automatización y nube híbrida, para empresas de cualquier tamaño en la región.



El Centro de Ventas Digitales ahora tiene una mayor cobertura, con la que se expande un sólido portafolio que está a disposición de los clientes de la compañía con el fin de fortalecer la modernización de sus negocios.



IBM fue pionera en el fortalecimiento de los centros digitales en el país y continúa apostando por la creación de una fuerza laboral más ágil, colaborativa, vanguardista y capacitada, y prueba de ello es el crecimiento del 70 por ciento en los profesionales dedicados a nube híbrida e IA en el centro, indicó Andrea Muñoz, Directora del Centro de Ventas Digitales.

IBM amplió su centro de venas regionales en Bogotá. Foto: IBM Cortesía

A través de este centro, IBM pone a disposición de las empresas la adquisición de sus servicios y soluciones a través del website de IBM en cada país, para ofrecer una experiencia de compra rápida, que complementa el canal tradicional, así como la implementación de tecnologías como nube híbrida, automatización, IA, infraestructura de última generación con la seguridad y garantía de calidad de nivel mundial.



Otra de las empresas que tienen una división de operaciones en Colombia es Mercado Libre, que desde Bogotá y toda Colombia está desarrollando un software para todas las verticales de la compañía, soportando todos los países en los que tiene operación, agregando valor en Colombia, Brasil, Argentina, Chile, entre otros de la región.



Se contribuye desde desarrollo de software Backend, desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo para Crypto y Blockchain, Inteligencia Artificial, diseño de experiencia de usuarios y Big Data.



“A hoy es válido decir que no hay una vertical estratégica de Mercado Libre que no esté siendo desarrollada desde Colombia. Estamos generando impacto regional con lo que hacemos cada día”, indicó Sebastián Carvajal, Software Sr Manager de Mercado Libre.



La inversión del Centro de Innovación y Tecnología de Mercado Libre, ubicado en Bogotá, fue el primero que se desarrolló en el país y tuvo una importante inversión inicial, sin embargo, con el paso del tiempo esta se ha incrementado gracias al crecimiento se ha evidenciado tenido. Inicialmente, se arrancó con 300 plazas de empleo a nivel regional para este centro y al día de hoy son más de 2.000 profesionales desarrollando tecnología para toda la región.



Por su parte, la compañía Amazon Web Services (AWS) es otro gran ejemplo de cómo Bogotá se está posicionando como punto clave para las operaciones TI en la región. La empresa cuenta con más de 200 servicios, entre los cuales están los servicios de cómputo, almacenamiento, bases de datos, analítica, inteligencia artificial y aprendizaje automático, entre otros. Todos ellos se apoyan desde Bogotá y el resto de oficinas que están ubicadas alrededor del mundo.

TWITTER

Por ejemplo, tiene servicios como Amazon Connect, una solución de contact center en la nube, por medio de una solución omnicanal que concentra en un solo tablero de mando todas las interacciones que puedan tener los clientes con sus propios clientes y en todos los posibles canales (teléfono, mensajería, redes sociales WhatsApp, entre otros).



“De igual forma, desde el año pasado contamos en el país con AWS Outposts, un servicio que permite a los clientes ejecutar servicios de computación, almacenamiento, bases de datos y otros servicios en las instalaciones propias, mientras se conectan sin problemas a la amplia gama de servicios en la nube de AWS”, le explicó el equipo AWS a EL TIEMPO.



Además, resaltaron que Bogotá fue catalogada como la segunda ciudad más importante de América Latina, según el último Ranking de 'American Cities of the Future 2021/2022 por el potencial de la capital colombiana como destino para la Inversión Extranjera. De igual forma, ocupó el cuarto lugar en el Doing Business 2020 por su facilidad para hacer negocios.



“Su desarrollo empresarial es un gran diferencial que nos beneficia al permitirnos ofrecer nuestro portafolio de servicios a nuevas organizaciones en el país”, agregó AWS.



Una de las respuestas que más se repiten a la hora de consultar los motivos por los que Bogotá destaca sobre otras ciudades es el talento humano. De acuerdo con Invest In Bogota, en la capital hay cerca de 84.000 profesionales de ingenierías relacionadas con la industria de tecnología.



Por lo tanto, el mercado laboral bogotano se robustece constantemente, generando mayor potencial de escalabilidad para operaciones de TI, lo que amplía la posibilidad de crecimiento junto a profesionales de alto nivel en el sector de Tecnologías de la Información.

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET