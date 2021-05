¿Qué es lo que está pasando con el internet en Cali?

Desde las redes sociales, diferentes usuarios reportaron fallas en los servicios de internet en algunos puntos de Cali, en especial en el sector de Siloé, uno de los barrios de la ciudad donde se han registrado mayores hechos de violencia durante las manifestaciones sociales que ya completan una semana en el país.



(Le puede interesar: Paro nacional 5M: desmanes en Plaza de Bolívar; levantan pico y placa)

Posteriormente, el Observatorio de Internet Netblocks, página especializada en el monitoreo de la conexión a internet a nivel global, indicó a través de su cuenta de Twitter que se registraron dos "interrupciones" en la conectividad en Cali: una a las 4:30 de la tarde del martes y otra desde la medianoche y madrugada del miércoles.



(Le puede interesar: Anonymous y Netblocks denuncian caída de internet en Siloé (Cali))



A estos señalamientos se sumó el grupo de hackers Anonymous, quien indicó que se registró “un corte de señal (de internet y telefonía móvil)”. “En el momento hay 42 por ciento de cobertura en la ciudad”, indicó el colectivo sobre la 1 de la mañana.



EL TIEMPO le consultó al director ejecutivo de la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones, Sergio Martínez Medina, entidad encargada de regular a los operadores de telecomunicaciones en el país, lo ocurrido y habló de los factores que han dificultado el servicio de internet en esta ciudad.



¿Qué está pasando en Cali en materia de conectividad a internet, en especial este martes en la noche donde se reportaron varias denuncias de caída total del servicio?



Hay una confluencia de muchos factores,que son complejos. Estamos observando, así como está pasando en otros servicios públicos, como transporte, salud y servicios financieros, que el servicio de telecomunicaciones ya se está afectando por la dinámica de violencia que se está registrando en el país.



(Lea también: ¿Cómo hizo Anonymous para tumbar la página web de la Presidencia?)



Se están presentando fallas, cortes en fibra óptica, esto último es muy importante porque la fibra óptica no solo da las comunicaciones de internet en las casas sino también es el soporte de los operadores para dar también el internet móvil, este no es solamente las antenas. Y si se comienza a afectar esa parte de la cadena de valor del servicio se da una afectación en la señal. A esto se suma, que en algunos puntos no están dejando entrar a los operarios de las compañías de telecomunicaciones porque no hay condiciones de seguridad y las empresas no pueden arriesgar la vida de sus empleados para entrar a arreglar las fallas que se han registrado.



Hasta el momento, nos han reportado además de Cali, fallas en los municipios de El Cerrito, El Zarzal, que hace que la red se congestione en la ciudad.



También hay otros factores adicionales fuera de la violencia, al parecer ayer (martes) hubo problemas en Cali con el suministro de energía eléctrica, esto afecta a las antenas y degrada el servicio. Y una mayor demanda del servicio, en especial en las horas de la noche, que hace que se ponga más lenta la conexión.



(Además: ¿Ya se recuperaron las páginas web tras ataque de Anonymous?)

Facebook Twitter Linkedin

Observatorio de Internet Netblocks reportó dos afectaciones en la conectividad en Cali. Foto: Ernesto Mastrascusa/ EFE

Hubo problemas en Cali con el suministro de energía eléctrica, esto afecta a las antenas y degrada el servicio FACEBOOK

TWITTER

¿Cuáles son los problemas puntuales que han detectado en fallas de fibra óptica?



Hay una confluencia desafortunada de problemas de sobredemanda (del servicio de internet), los picos (de consumo) que se dan en las noches. Adicionalmente, en los barrios donde se está presentando esta fuerte tensión hay problemas de mantenimiento, es decir, los operarios no pueden arreglar las fallas técnicas generadas por el vandalismo y el robo de cables e infraestructura.



En Cali, los operadores nos han dicho que se han registrado afectaciones en 7.300 accesos de redes de última generación, por lo que tienen problemas en las estaciones de Agua Valle, Carmelo, Candelaria, Villa Luz y Caney.



Cuando se comienza una red a afectar en diferentes puntos esta se sobrecarga, por lo que estos problemas pueden seguir impacto en la calidad del servicio.



(Le recomendamos leer: Consejo asesor de Facebook se pronunció sobre veto a Trump)



¿Ante este panorama que plantean, qué viene ahora para que se garantice el servicio?



Hay que trabajar muchísimo con las autoridades porque tenemos que habilitar canales y mecanismos para que entren los operarios de las empresas a solucionar los problemas del servicio para que los colombianos sigan teniendo la tranquilidad de que el internet les va a funcionar en su celular y en su casa. Si no hacemos eso, va a ser muy difícil solucionar la problemática que estamos observando. Esto exige una labor coordinada.



En cuanto a la situación de conectividad en general en el país, ¿qué reportes les han llegado?



Reportes de fallas graves en el país no hay. Hay problemas de latencia (la rapidez de la conexión) y somos conscientes de esto, hemos recibido algunas quejas, pero nada es crítico frente a la prestación del servicio, hablo de que no se han registrado apagones, ni cortes fuertes.



Aún así, vamos a seguir monitoreando estos reportes y si hay novedades se las comunicaremos al Ministerio de las TIC para que hagan las acciones de vigilancia y control. Trabajamos de manera muy articulada con la industria para resolver esta situación.



(Lea también: Youtube responde tras polémica por advertencia a canción de Residente)



Por ahora el servicio es completamente confiable, los colombianos deben tener la tranquilidad que las empresas están respondiendo a este reto actual. Desde la CRC estamos convencidos de que debe haber la total libertad para que los colombianos sigan haciendo sus contenidos y tengan ese principio democrático garantizado.



¿Qué tipo de medidas pueden tomar las personas que en este momento están registrando fallas o bloqueos en el servicio?



Si un colombiano tiene una falla, lo primero es que acuda directamente al operador y haga la queja respectiva, en paralelo si no está satisfecho actúe frente a los entes de vigilancia y control. La protección de usuarios de los servicios de telecomunicaciones la vigila la Superintendencia de Industria y Comercio.



Es importante aclarar que en Colombia hay unos principios de neutralidad de red. En el país no se puede bloquear las redes a ningún colombiano. Nosotros vivimos en un país democrático y los bloqueos que haga del servicio una empresa de manera intencional o que esté haciéndolo algún funcionario del Estado es una falla, un delito. Eso no se debe hacer. Acá tenemos complejidades en la red, pero hay la garantía de que no va a haber ni censuras, ni acciones que interfieran en el libre ejercicio de la democracia de los colombianos.



(Le recomendamos leer: ¿Cómo crear chats de voz en vivo desde Twitter?)

MinTIC se pronuncia

A través de un comunicado, el Ministerio de las TIC se refirió a la situación de conectividad en Cali y señaló que están en contacto permanente con los operadores del servicio de internet “para evaluar la situación”.



“Nos reportan que en efecto ocurrió un daño que sufrió un operador en una red subterránea, como consecuencia de un acto vandálico, que dejó sin servicio de fibra óptica a cerca de 7.000 suscriptores”, indicó el Ministerio.



(Además: Van a presentar nuevo proyecto para regular plataformas de transporte)



Así mismo, indicaron que las empresas prestadoras del servicio no han podido solucionar problemas técnicos en algunos puntos por “la situación de orden público en la ciudad, que imposibilita la llegada de los técnicos.



“La conectividad es un derecho de todos los colombianos y uno de los ingredientes esenciales de la reactivación económica. En el Ministerio TIC tenemos una función de alto valor estratégico: garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a las telecomunicaciones”, indicó el MinTIC.

También le puede interesar:

- Anonymous tumba página web del Ejército colombiano



- Anonymous revela correos y contraseñas de miembros del Ejército



- Un dolor de cabeza menos: así puede programar los mensajes en WhatsApp



MARÍA FERNANDA ARBELÁEZ M.

Redacción Tecnósfera

Twitter: @mafearbelaezmen