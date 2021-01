Cinco claves antes de conectarse a una red wifi pública

Acceder a una red wifi pública o gratuita es una acción muy común. Generalmente se hace en un restaurante, hotel, aeropuerto y en algunas ocasiones puede ser la única opción para poder navegar en las páginas y aplicaciones.



Le puede interesar: El científico que denuncia el daño que las pantallas causan a niños



Aun así, su uso implica ciertos riesgos, ya que pueden ser entornos poco seguros que pueden exponer la información que se está transfiriendo.

Así lo señala Denise Giusto Bilic, especialista en seguridad informática de la compañía de ciberseguridad Eset. Por esto le damos algunas recomendaciones que lo ayudarán a blindarse cuando tenga que hacer uso de estas redes.

1. Protéjase con redes privadas

Esta alternativa le va a permitir, en el caso de que lo necesite, transferir datos privados. Su uso es muy común cuando se está accediendo a programas o 'software' del trabajo. “Las VPN ayudan a proteger la información de los usuarios, siendo un aliado en la protección de nuestros datos”, indica la experta.



Aunque la mayoría de servicios de VPN tienen algún costo, hay opciones gratuitas, como el que ofrece el navegador Opera, que cuenta con una VPN sin costo que le permite tener protección adicional.

Las VPN ayudan a proteger la información de los usuarios, siendo un aliado en la protección de nuestros datos FACEBOOK

TWITTER

También le recomendamos: El millonario que sueña con morir en Marte

2. Verifique los sitios en que navega

Durante los ciberataques en redes públicas, los atacantes son capaces de acceder a la configuración de la red para modificarla y observar los datos que se están transfiriendo en ella. Incluso pueden redirigir a sitios fraudulentos.



Para esto debe mantener su antivirus actualizado, ya que este le dará una alerta fiable si algo está pasando; mire los certificados de seguridad de la página en la que se encuentra y evite hacerlo en sitios que no cuentan con un candado junto a la URL, esto le da una garantía adicional.



También puede seleccionar desde su equipo o dispositivo los programas o aplicaciones que desea que no se conecten a esa red pública mientras esté navegando.

3. Nunca compre en línea

Ya que no puede garantizar cuál es la seguridad de la red pública a la que se encuentra conectado o que alguna persona esté manipulando las conexiones, no realice compras en línea ni ingrese a páginas en la que tenga que incluir su información financiera, puesto que esto le permitirá a un ciberatacante conocer automáticamente sus datos de usuario, contraseña e, incluso, los referentes a su tarjeta de crédito o cuenta bancaria.



Haga esto solo cuando esté en una red confiable o en el caso que necesite hacer una transacción o pago digital, desconéctese del wifi público y use datos móviles, si cuenta con ellos, e ingréselos a su equipo mientras dura el proceso.



(Lea también: Diez cosas a tener en cuenta para mejorar su conexión a internet)

4. Elimine el historial de redes

Configure su equipo o dispositivo para que no se conecte automáticamente a una red wifi, sino que le notifique y solicite una autorización antes de realizar la conexión.



“Nuestros equipos almacenan nombres de redes públicas a las que se han conectado previamente, y cuando se encuentren sin red se conectarán automáticamente a cualquiera cercana cuyo nombre coincida con alguno en esa lista. Muchos atacantes usan redes con nombres similares para engañar a las personas. Por ello es importante eliminar el historial de redes públicas a las que alguna vez nos hemos conectado”, dice Giusto.

5. Revise la letra menuda

La mayoría de redes públicas, en especial las de aeropuertos, restaurantes y hoteles, tienen términos y condiciones que especifican las reglas de conexión y cuál es la información que es recopilada mientras la persona navega.



Eso le permitirá saber si es muy invasivo para su privacidad y evitar hacer uso del servicio hasta que no esté en una red confiable.



Además, muchos prestadores del servicio piden un correo electrónico para poder utilizarlo. Si es el caso, se recomienda no usar su correo principal, sino que suministre uno secundario en el que no almacene datos relevantes.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

Encuentre también en Tecnología:

Los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp en 2021

Aprenda a configurar su WhatsApp para evitar robo de datos

Los videojuegos que se podrán descargar gratis para PS4 y PS5