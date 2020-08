Colombia, uno de los países con más dificultades en acceso a internet

Si antes de la pandemia el internet era una herramienta fundamental para la vida de cientos de millones de personas en todo el mundo, ahora es aun más importante que nunca. Sin embargo, este confinamiento mundial también ha dejado en mayor evidencia que la utopía con la que surgió este invento que ha marcado la historia del mundo siga siendo eso, una utopía.

Y es que la conexión no es para todo el mundo, literalmente hablando, y en Colombia todavía estamos lejos de lograr que así sea, por lo menos en cuanto a cobertura. O por lo menos, así lo evidencia el Índice de calidad de vida digital 2020, una investigación global sobre la calidad de un bienestar digital en 85 países (81 % de la población mundial) que revisa cinco pilares fundamentales que definen la calidad de vida digital: accesibilidad de internet, calidad de internet, infraestructura electrónica, seguridad electrónica y gobierno electrónico.



Uno de los principales hallazgos del informe es que en el mundo hay una alta desigualdad en la asequibilidad: las personas en el 75 % de los países investigados tienen que trabajar más que el promedio mundial para pagar internet.



Entre estos, Colombia tiene uno de los peores accesos a internet del mundo (puesto 83), solo dos países obtienen una puntuación más lejana al primer puesto en el 'ranking' (Honduras y Nigeria). Es importante tener en cuenta que la mayoría de países africanos no están en la medición así como otros tantos de Asia.



Según el informe, a los colombianos les toma más tiempo de trabajo para poder costear las conexiones de internet móvil y de banda ancha más baratas de este país. Se necesita casi cuatro veces más tiempo de trabajo que el promedio mundial para poder permitirse un servicio móvil, mientras que para la banda ancha, el tiempo de trabajo requerido es casi tres veces mayor que el promedio mundial, según el informe.



Es innegable que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por mejorar esta realidad. Según el Ministerio de las TIC, actualmente Colombia tiene 24,3 millones de conexiones a internet (entre fijo y móvil 4G) con una velocidad superior a los 10 Mbps, frente a 23,8 millones que están en las zonas más apartadas y no tienen este beneficio. “Lo anterior representa 9,4 millones de nuevas conexiones a internet con mayores prestaciones, durante el gobierno del presidente Duque”, según un comunicado de esa cartera.



La asequibilidad general en el índice se mide combinando la asequibilidad a los planes más baratos a datos móviles y a la banda ancha en cada país. El promedio mundial es de 3 horas 48 minutos de trabajo necesario para pagar la banda ancha más barata de internet, mientras que los planes para celular son 10 minutos de tiempo de trabajo promedio global para pagar el internet móvil más barato.

Así está el mundo

Los países escandinavos se destacan en la cabeza del 'ranking' por ofrecer bienestar digital de alta calidad a sus ciudadanos. Los diez países con mayor calidad de vida digital son Dinamarca, Suecia, Canadá, Francia, Noruega, Países bajos, Reino Unido, Israel, Japón y Polonia.



Es decir, siete de cada 10 países en el top diez más alto se encuentran en Europa, lo que refleja un fuerte desarrollo en la mayoría de los aspectos que influyen en la calidad de vida de las personas en este continente.



Los diez países con la más alta calidad de vida digital

Dinamarca

Suecia

Canadá

Francia

Noruega

Países bajos

Reino Unido

Israel

Japón

Polonia

Además del listado, el DQL 2020 proporciona información sobre las novedades mundiales recientes, como el impacto del covid-19 en la estabilidad de internet (móvil y banda ancha). Según esto, el brote de covid-19 tuvo un impacto significativo en la estabilidad de internet: 49 de 85 países experimentaron caídas en la velocidad de la banda ancha y 44 en la telefonía móvil.



Otro hallazgo del informe es que la seguridad electrónica, la infraestructura electrónica y el gobierno electrónico tienen una correlación más significativa con la calidad de vida digital que el PIB per cápita.



El resultado colombiano

Esta es la primera vez que Colombia es evaluado por el índice. El país ocupa el quinto lugar entre los países suramericanos indexados después de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile. Los puntajes de Colombia en los pilares varían de los lugares 32 al 83, lo que lo posiciona en el puesto 62 del 'ranking'.



Colombia en el resultado que tiene mejor posición es en la de gobierno electrónico, donde ocupa la posición 32. Sigue a Uruguay y Brasil y supera a Chile, Argentina y Paraguay. El pilar de gobierno electrónico está constituido por dos parámetros: índice de servicios en línea, donde el país ocupa el puesto 29, y preparación de la inteligencia artificial, puesto 39. En la región, los colombianos disfrutan de una mejor calidad de vida digital que los habitantes de Perú y Paraguay.



El avance de los servicios de gobierno electrónico ayuda a minimizar la burocracia, reducir la corrupción y aumentar transparencia del sector público. El gobierno electrónico bien desarrollado también mejora la eficiencia de los servicios públicos y ayuda a las personas a ahorrar tiempo, teniendo una influencia notable en la calidad de su vida digital.

Seguridad electrónica

El segundo puntaje más alto de Colombia es en el área de seguridad electrónica, en el lugar 55. De las dos métricas que componen el 'ranking' de seguridad electrónica, Colombia ocupa la posición 66 en el índice de seguridad cibernética que mide el compromiso de los países para contrarrestar los riesgos cibernéticos.



En cuanto a las leyes de protección de datos, el país fue colocado en la categoría de tener leyes de protección de datos y su organismo de aplicación; sin embargo, en Colombia no se garantiza un nivel adecuado de protección de datos. En seguridad electrónica, Colombia supera a Paraguay, Perú, Brasil y Chile, aunque Uruguay y Argentina superan al país.

Infraestructura

En lo que respecta a la infraestructura electrónica, Colombia obtiene una puntuación más alta que Paraguay y Perú, pero está por detrás del resto de países suramericanos indexados. El país está en el puesto 65, las dos métricas que componen este pilar se ubican en el puesto 59 para el número de personas que utilizan internet por cada 100 habitantes y 70 en la adopción de las TIC. 62,3 de cada 100 personas utilizan internet. En cuanto al índice de adopción de TIC, tiene un valor 38 % menor que el líder suramericano en este campo, Uruguay.

Calidad de internet

En cuanto a métricas de calidad de internet, Colombia ocupa el penúltimo lugar en la región; solo Perú ocupa un lugar más bajo. Las velocidades de banda ancha y móvil se encuentran en el extremo inferior de los países indexados. La velocidad móvil, 17,72 Mbps, ocupa el puesto 73, mientras que la banda ancha, 3,48 Mbps, ocupa el puesto 74. La velocidad móvil de Colombia es aproximadamente un 39 % más baja que la de Uruguay, 29,09 Mbps, que ocupa la posición más alta (51) de los países suramericanos indexados. En cuanto a la banda ancha, la velocidad de Colombia es un 62 % menor que la de Uruguay, que nuevamente toma el liderazgo en la región (41.°).



Además, la estabilidad de internet de banda ancha en Colombia cayó durante la pandemia de covid-19; sin embargo, la telefonía móvil se mantuvo estable a pesar del entorno de la FMH.



SIMÓN GRANJA MATIAS

Redacción DOMINGO

