Inteligencia artificial vs. desidia real / Análisis del Editor

Seguimos siendo testigos de preocupantes casos de uso delictivo e ilegal de la inteligencia artificial en Colombia sin que pase nada, sin que nadie asuma.



El más reciente hecho usurpó las imágenes de los futbolistas James Rodríguez y Luis Díaz, con las que crearon videos sofisticados para esparcir una estafa en línea.



El primer caso es el de una supuesta información de Noticias Caracol, en donde la presentadora habla de una gran revelación que comparte Luis Díaz, seguido de una supuesta entrevista en donde se ve al guajiro hablando de un ‘proyecto de inversión novedoso’ para ‘que muchas personas se hagan ricas’.



La supuesta noticia se complementa con imágenes de personas y familias ‘dando fe’ de la efectividad del ‘negocio’ de Lucho Díaz e invitando a invertir.



En el otro caso, nuevamente falseando la imagen de las presentadoras de Noticias Caracol, revelan la ‘noticia’ del retiro definitivo de James Rodríguez del fútbol y “de su nueva empresa”, nuevamente de inversiones mágicas para hacerse millonario.



Hay dos cosas preocupantes en este caso. Bueno, tres: la primera es el nivel de sofisticación de los montajes. Las imágenes, las voces idénticas y el movimiento de los labios para que sincronicen con el discurso engañoso, demuestran la técnica e inversión en costosos algoritmos de deep fake y machine learning.



En segundo lugar, preocupa que dichos videos falsos estén circulando por Facebook sin restricción alguna. Los bandidos pautan el material, pagan publicidad a dicha red social, para atrapar incautos. Impresentable. ¿Quién nos protege de los criminales que circulan libres y pagando en Facebook, atrapando colombianos incautos?



Y tercero, a propósito, nadie responde. Ni protege ni previene. Los que caen en esas trampas pueden tener en claro que no hay nadie a quien acudir por ayuda. De una denuncia de trámite no pasarán y sus recursos quedarán en manos de los bandidos, que seguro viven fuera del país lejos de la jurisdicción colombiana.



La inteligencia artificial es una maravilla. Es una tecnología que con total seguridad nos cambiará la vida para siempre, para bien principalmente.



Lo que no contempla ni puede hacer la tecnología es corregir la desidia, esa sí real, nada de artificial, de quienes se suponen deben regular, educar y prevenir su mal uso.



JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Editor Multimedia

En X: @JoseCarlostecno