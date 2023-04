La edición del diario español El Mundo hablaba de “imágenes imposibles”, cuando el martes pasado publicó varias fotos de personajes políticos cuyas diferencias son conocidas sonriendo juntos frente a la cámara. Acto seguido, el periódico advertía que se trataba de retratos creados por encargo mediante el uso de la inteligencia artificial.

A su manera, el matutino madrileño quería poner sobre el tapete un tema que viene siendo objeto de una creciente discusión en los cinco continentes: el uso de herramientas tecnológicas para generar fácilmente contenidos que pueden incluir información verdadera o falsa. Tal como sucedió unos días atrás con el papa Francisco, supuestamente vestido con un abrigo blanco de invierno, o Donald Trump siendo detenido por la policía de Nueva York, muchos cayeron en la trampa.



Visto por encima, el asunto es inofensivo, pero sin duda va más allá. La práctica descrita no es nueva, pero en los últimos meses el salto cuantitativo es de tal magnitud y toca tantas áreas del conocimiento que no falta quien señale que se ha abierto una especie de caja de Pandora cuyas consecuencias son impredecibles.



Parte del problema viene de la intención de contar con maneras de replicar lo que hace el cerebro de los humanos: razonar, resolver problemas, aprender tareas o usar el lenguaje para comunicarse con otros. Pero, así como pasa con las personas, no todos los desenlaces son previsibles y menos en estructuras que cuentan con la posibilidad de crecer de manera autónoma, con lo cual suenan viables escenarios como los de algunas películas de ciencia ficción.



Los temores se hacen cada vez más notorios. El 22 de marzo se dio a conocer una carta abierta que incluía firmantes de la talla del pensador Yuval Noah Harari el cofundador de Apple Steve Wozniak o el empresario Elon Musk, en la cual se planteaba una moratoria de seis meses a los laboratorios involucrados en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.



Pocos creen que ese llamado tenga éxito. “Sería como querer tapar el sol con un dedo”, sostiene Carolina Vallejo, una colombiana que trabaja en Londres en temas de tecnología. “No creo que sea un instrumento que funcione”, dice el exministro Diego Molano.



Para el hoy consultor internacional, aparte de que es imposible verificar que la pausa se respeta, aparece lo que se conoce como el dilema del prisionero. “Siempre habrá la duda sobre quién cumple, por lo cual los demás estarán tentados a seguir adelante”, afirma. Y agrega: “Esto en particular es muy válido debido al conflicto entre China y Estados Unidos y su intención de ganar en esta revolución”.

Nuevo mundo

Quienes saben de estos temas señalan que, si bien desde mediados del siglo pasado se venía trabajando en este campo, fue realmente a partir de 2012 que el panorama cambió definitivamente. Como explica Kevin Roose del New York Times, el concepto de las redes neuronales, que son modelos matemáticos que encuentran patrones estadísticos en enormes cantidades de datos, pudo ponerse en práctica gracias, entre otras, al mayor poder computacional y a fuentes de información cada vez más amplias, que eventualmente les darían paso a los modelos de lenguaje.



Una demostración sencilla de ese paso se resume en el texto que sugiere un teléfono celular a la hora en que alguien escribe un mensaje. Así, resulta probable que después de la palabra ‘buenos’ venga ‘días’, algo que se combina con las costumbres individuales del usuario de turno.



Acto seguido llegó el turno de la inteligencia artificial generativa, la cual sirve para crear contenido que incluye textos, imágenes, videos o códigos de programación, dando lugar a material original cuyas características parten de las fuentes que existen en el ciberespacio. Es a partir de ahí que surgieron innovaciones como ChatGPT, Bing de Microsoft o Bard de Google, entre otros desarrollos que apenas empiezan a popularizarse, pero que ya son utilizados por decenas de millones de usuarios en los cinco continentes.



Dado que el cubrimiento se ha concentrado en destacar los errores de un instrumento que evoluciona de manera continua, aquellos que lo ven desde afuera minimizan su impacto. Pero quienes se han adentrado en el tema con más juicio no solo destacan la capacidad de escribir en prosa de manera fluida y agradable sobre incontables temas, sino la posibilidad de resumir en forma precisa lo dicho en una reunión de trabajo, planear unas vacaciones o tener incluso una conversación.



Sin embargo, esa es apenas la punta del iceberg. A medida que el modelo se fortalece y las fallas se corrigen, las aplicaciones posibles son enormes ya sea en lo que atañe a la ciencia, los negocios o la vida cotidiana.



Como si eso fuera poco, el volumen de datos disponibles es cada vez mayor pues se calcula que en el lapso de cinco años se multiplica por diez. A lo anterior se agrega que la capacidad de procesamiento también se expande de manera geométrica, junto a la velocidad de análisis.



Lo que puede resultar de un proceso acumulativo e incremental desafía la imaginación. Desde vehículos que se manejan solos hasta labores mecánicas y repetitivas o maneras más eficientes de resolver grandes desafíos como el calentamiento global, surgirán de las interacciones entre conocimiento, análisis y retroalimentación de resultados.



No en vano son cada vez más las voces que sostienen que lo ocurrido en estos últimos tiempos equivale en términos de progreso potencial a la invención de las máquinas movidas por vapor o la fisión del átomo. Bajo ese punto de vista, la cuarta revolución industrial que agrupa a la inteligencia artificial, la computación en la nube o la robotización, entre otros elementos, permitirá construir un mundo mejor.

La otra cara

Sin embargo, como ha pasado con los grandes inventos que determinaron el curso de la humanidad, existe el peligro de que algunos de los problemas derivados del cambio tecnológico se hagan más evidentes ahora. Para comenzar, resulta factible que tanto la chequera como el poderío de una nación o una multinacional determinen quién avance en la carrera, con lo cual las disparidades entre hemisferio norte y sur serían todavía más notorias.



Según un reporte de la Universidad de Stanford, en 2022 existían unos 35 modelos avanzados de aprendizaje automático —machine learning, en inglés—, de los cuales tan solo tres estaban a cargo de entidades académicas. Los grandes conglomerados tecnológicos son los principales responsables de inversiones que el año pasado ascendieron a 91.900 millones de dólares, sin contar lo que hayan podido hacer las potencias desde el sector público.



Adicionalmente, el informe mencionado sostiene que Estados Unidos concentra algo más de la mitad de esos gastos, seguido por China y los países de la Unión Europea. En lo que corresponde a sectores, el renglón número uno lo ocupa la salud, aunque también hay partidas importantes para servicios financieros, movilidad y el desarrollo de la infraestructura de almacenamiento de datos.



Tales tendencias alteran y seguirán transformando los mercados de trabajo. Aparte de que un buen número de profesiones y oficios —hasta dos terceras partes de los que existen actualmente— estarán en riesgo por cuenta del cambio tecnológico, aumenta la demanda de profesionales que tengan los conocimientos en todo lo relacionado con las ciencias de la información.



Aunque el temor de que el cambio dé lugar a verdaderos ejércitos de desempleados persiste, el Foro Económico Mundial sostiene que el número de vacantes nuevas superará con creces el de puestos que desaparecen. Aun así, los gobiernos están en la obligación de reentrenar a una parte importante de la fuerza laboral para que esta no caiga en la obsolescencia.



Escuchar el campanazo de alerta es un imperativo, si se trata de minimizar costos y maximizar oportunidades. Diego Molano subraya que “un país como Colombia lo que tiene que hacer es capacitar a millones de personas en desarrollos relacionados con inteligencia artificial”. El experto agrega que “la clave del éxito en esta revolución es tener el talento que les saque el jugo a los avances”.



Lamentablemente, nada hace pensar que el desafío forme parte de las prioridades gubernamentales. Los progresos que se alcanzaron durante las administraciones Santos y Duque entraron en etapa de hibernación, sin que se vislumbre una política pública coherente ni una visión de futuro.



Y avanzar en la materia es clave, entre otras porque la locomotora de la innovación tecnológica seguirá ganando en velocidad. Entre los desafíos presentes y futuros de cualquier Estado moderno se encuentra desarrollar una regulación adecuada que fomente los emprendimientos digitales y que disminuya los riesgos, los cuales son numerosos.



Desde un punto de mira amplio, la inteligencia artificial se nutre de la información presente en el ciberespacio, cuya calidad es variable. Además de falsedades protuberantes, se encuentran, así mismo, datos sembrados con propósitos criminales.



Poner en cintura a los delincuentes exige una evolución en la manera en que las entidades privadas y públicas realizan su trabajo. Igualmente, demanda una buena dosis de cooperación internacional, algo que se hace muy difícil en un planeta en el cual la geopolítica está presente y las tensiones al alza se encuentran a la orden del día.



Todo lo anterior obliga a tener los ojos muy abiertos y reaccionar en consecuencia. Como se dice coloquialmente, el reto consiste en saber subirse al tren, en lugar de atravesarse en su camino a sabiendas de que nos puede atropellar.

A favor y en contra...

Una consulta a ChatGPT sobre la inteligencia artificial y la carta de los líderes que abogaron por una moratoria de seis meses en su desarrollo, permite que la herramienta entregue argumentos a favor y en contra. Algunos apartes de una respuesta en la cual la redacción no es la más impecable.

A favor

La inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de revolucionar una amplia gama de industrias, desde la atención médica hasta la agricultura. Al permitir que las máquinas realicen tareas repetitivas o peligrosas, puede liberar a los humanos para realizar trabajos más creativos y significativos. Además, puede ayudar a resolver problemas complejos como el cambio climático y la seguridad cibernética.



En segundo lugar, la idea de detener la IA por completo es impracticable. En un mundo cada vez más conectado, se está convirtiendo en una parte cada vez más importante de nuestra vida diaria. Desde los asistentes virtuales hasta los sistemas de navegación GPS, la IA ya está en todas partes. Por lo tanto, detener su desarrollo es poco realista e impediría que se aprovecharan muchos de los beneficios que la tecnología puede ofrecer.



Por último, la preocupación de que la IA se vuelva peligrosa para la humanidad no debe ser ignorada, pero tampoco debe ser el único factor considerado al tomar decisiones sobre su desarrollo. En cambio, deberíamos trabajar para garantizar que se desarrolle de manera responsable y ética. Esto podría incluir la creación de regulaciones gubernamentales y la participación de expertos en ética y seguridad en el desarrollo de tecnologías de IA.



En contra

Es cierto que la IA puede mejorar la eficiencia en muchas áreas de la vida, desde la medicina hasta la industria automotriz. Sin embargo, esta tecnología también puede tener efectos impredecibles en la sociedad. En particular, puede tener efectos negativos en la privacidad de los datos, la seguridad y la autonomía humana. Si no se toman medidas preventivas y se establecen regulaciones adecuadas, podría resultar en un aumento de la desigualdad y la injusticia social.



La carta abierta destaca estas preocupaciones y llama a una pausa en el desarrollo de la IA hasta que se hayan evaluado los riesgos y se hayan establecido medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la protección de la sociedad. Si bien algunos críticos han argumentado que esto detendría la innovación y el progreso, la realidad es que debe ser desarrollada de manera responsable y cuidadosa para evitar posibles consecuencias impredecibles y peligrosas.



La carta abierta también destaca la necesidad de abordar las preocupaciones éticas y sociales asociadas con el desarrollo de la IA. Si bien la tecnología puede mejorar la eficiencia y la productividad, también puede resultar en la pérdida de empleos y el aumento de la desigualdad social. En conclusión, la carta abierta es una llamada necesaria y urgente para detener el desarrollo de la IA y evaluar cuidadosamente los riesgos asociados con esta tecnología.



RICARDO ÁVILA PINTO

ANALISTA SENIOR

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

En Twitter: @ravilapinto