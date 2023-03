Un equipo de científicos japoneses creó un sistema para transformar resonancias magnéticas en imágenes utilizando Stable Diffusion, una Inteligencia Artificial (IA) muy empleada en España que crea ilustraciones basándose en descripciones hechas con lenguaje natural. En otras palabras, ese sistema permite leer el pensamiento y convertirlo en una imagen.

Este avance tecnológico está registrado en un artículo publicado por la Universidad de Osaka, que se refiere a "la reconstrucción de experiencias visuales a partir de la actividad cerebral humana, la cual ofrece una forma única de comprender cómo el cerebro representa el mundo e interpreta la conexión entre los modelos de visión por ordenador y nuestro sistema visual".

De acuerdo con lo informado por El Español, antes de esta novedad tecnológica, "otros científicos ya habían aplicado modelos generativos profundos para la misma tarea, pero la reconstrucción de imágenes realistas de alta resolución seguía siendo un problema. Y ahí es donde precisamente entra esta nueva corriente de inteligencia artificial que crea imágenes".



Añadió el medio mencionado que "la propuesta en la que han estado trabajando los japoneses se basa en las resonancias magnéticas funcionales combinadas con la ya referida herramienta Stable Diffusion, una IA capaz de crear imágenes desde cero y a la carta partiendo tan solo de órdenes simples y en lenguaje natural".



Con esa tecnología se puede crear cualquier tipo de composición y, en general, proporcionará resultados lo más realistas posibles.



Según El Español, todos los estudios en torno a la extracción de imágenes a partir de resonancias magnéticas cerebrales se han encontrado con señales con mucho ruido y muy variables entre individuos.



En ese sentido, John Nosta, fundador del think tank Nostalab especializado en salud digital, afirmó que "la relación entre la actividad cerebral y la percepción visual es compleja y no lineal".

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS