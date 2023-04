La inteligencia artificial (IA ) despertó la curiosidad de miles de internautas y, en especial, de los gigantes de la tecnología que la tienen como una herramienta poderosa. Por ejemplo, ChatGPT ha ganado un importante espacio durante los últimos meses, gracias a la programación que le permite comprender el lenguaje humano y dar respuesta a distintas solicitudes analizando datos disponibles en la red.

La preguntas que surgen son: ¿qué alcance tendrá la tecnología? ¿Podrá coexistir con el ser humano? Para Yuval Noah Harari -reconocido filósofo, profesor y autor de libros como 'Homo deus', '21 lecciones para el siglo XXI' o 'Sapiens: De animales a dioses'- las consecuencias de la IA pueden ser "desastrosas".

Tanto así que el pensador de origen israelí no sabe "si la humanidad puede sobrevivir" al "régimen" que, según él, se creará con esta y otras herramientas tecnológicas poderosas.

La democracia en vilo

Harari, en charla con el medio británico The Telegraph, reveló que puso su nombre en una carta firmada por centenares de expertos del mundo, entre ellos el magnate Elon Musk, quienes solicitaron pausar el desarrollo de ChatGPT.

Pese a ello, la plataforma a diario recibe a miles de personas con múltiples requerimientos: desde ensayos, resolución de problemas matemáticos hasta mayores complejidades.

"La nueva generación de IA no solo está difundiendo el contenido que producen los humanos. Puede producir el contenido por sí mismo. Trata de imaginar lo que significa vivir en un mundo donde la mayoría de los textos y melodías y luego las series de televisión y las imágenes son creadas por una inteligencia no humana. Simplemente no entendemos lo que significa", señaló.

El mayor riesgo, de acuerdo con el pensador, es la democracia. Cuando la IA puede "hacerse cargo de la conversación" o poner los temas sobre la mesa, "la democracia ha terminado", ya que no hay seres humanos dialogando.

Tomando como ejemplo el régimen nazi que desató la Segunda Guerra Mundial, cuando no había tales desarrollos tecnológicos, Harari cree que el siglo XXI podría estar marcado por "un nuevo régimen con herramientas mucho más poderosas".

Una explosión de desempleo

Si la IA es capaz de dar resolución a múltiples situaciones, para el historiador los seres humanos quedan relegados: el mercado laboral, sencillamente, los olvidaría.

"Podríamos llegar a un punto en el que el sistema económico vea a millones de personas como completamente inútiles. Esto tiene terribles ramificaciones psicológicas y políticas", advirtió.

El poder sobre una máquina

En línea con su percepción de "régimen", Harari está alarmado porque "por primera vez en la historia" el poder se está alejando de los seres humanos y se está alojando en la inteligencia artificial o una máquina.

Por ejemplo, recordó cómo algunos jueces en el mundo han utilizado la IA para decidir si debe ir preso o no un acusado o saber qué hacer en determinado proceso judicial.

"Necesitamos entender que la IA es la primera tecnología en la historia que puede tomar decisiones por sí misma. Puede tomar decisiones sobre su propio uso. También puede tomar decisiones sobre usted y sobre mí. Esto no es una predicción futura. Esto ya está sucediendo", sentenció para The Telegraph.

El único salvavidas, en este momento, es una regulación: "Una compañía farmacéutica no puede lanzar un nuevo medicamento al mercado sin antes pasar por un largo proceso regulatorio. Es realmente extraño y aterrador que las corporaciones puedan simplemente lanzar herramientas de IA extremadamente poderosas a la esfera pública sin ninguna medida de seguridad similar".

Como no se siente seguro y llama a no confiar en los magnates de la tecnología, él ya empezó con tareas sencillas: no tiene celular, lo mantiene apagado en una mesa.

