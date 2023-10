La IA creará una forma de trabajar totalmente nueva

En el más reciente informe del ‘Índice de tendencias laborales se reveló que empleados y líderes empresariales ven la inteligencia artificial (IA) como una oportunidad en el futuro inmediato de toda compañía.



El informe fue realizado con 31.000 personas en 31 países y se basó en los datos de productividad anónimas de Microsoft 365 y de LinkedIn.



De acuerdo con Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft, existe una enorme oportunidad para que nueva generación de IA elimine la monotonía del trabajo.



“Las herramientas impulsadas por IA ayudan a desarrollar aptitudes y empoderar a los empleados”, explicó el directivo.



El primer hallazgo del estudio señala que la cantidad de correos electrónicos, reuniones y notificaciones ha superado la capacidad de las personas. El 68 por ciento de los encuestados dice no tener suficiente tiempo de concentración ininterrumpido durante la jornada laboral.

Además, casi 2 de cada 3 personas (64 %) dicen que les cuesta tener el tiempo y la energía para hacer su trabajo, y es 3,5 veces más probable que esas personas también tengan dificultades con la innovación y el pensamiento estratégico.



Así mismo, casi 2 de cada 3 líderes de empresas (60 %) ya sienten los efectos de este nivel de trabajo y dicen que la falta de innovación o ideas innovadoras en sus equipos es una preocupación.



De hecho, el 57 por ciento gasta su tiempo en aplicaciones de comunicación como el correo, Teams o en el chat. El 43 por ciento está en aplicaciones de creación como Excel, PowerPoint o Word.



Inteligencia al rescate

Según el estudio, con la IA será más fácil hacer las reuniones más efectivas, se puede participar e interactuar mejor, también repensar radicalmente la jornada laboral y liberar tiempo y energía para el trabajo creativo que conduce a la innovación.



La segunda conclusión es que, en medio de las preocupaciones de que la IA reemplace los trabajos, los empleados están más ansiosos con el uso de dicha tecnología.



Si bien el 49 por ciento de las personas dicen que les preocupa que la IA reemplace sus trabajos, aún más, el 70 por ciento delegaría la mayor cantidad de trabajo posible a la IA para reducir sus cargas. Tres de cada cuatro personas dijeron que se sentirían cómodas usando IA para tareas administrativas; la mayoría de las personas, un 79 por ciento, también dijeron que se sentirían cómodas usándola para trabajos analíticos, y un 73 por ciento, incluso en labores creativas.



El 86 por ciento de las personas también buscan que la IA pueda ayudarlas a encontrar la información correcta y las respuestas que necesitan; un 80 por ciento, que además pueda resumir sus reuniones y elementos de acción en sus labores y un 77 por ciento espera que les ayuden a planificar su día.



Pero falta capacitación

La tercera conclusión del informe es que cada empleado necesita aptitudes de IA.



Se estima que trabajar junto con la IA, usando lenguaje natural, será tan inherente a la forma de trabajar como internet y el PC.



De esta manera habilidades como el pensamiento crítico y el juicio analítico, la resolución de problemas complejos y la creatividad y la originalidad son nuevas competencias básicas, y no solo para roles técnicos o expertos en IA.



Los líderes encuestados dijeron que es esencial que los empleados aprendan cuándo aprovechar la IA, cómo escribir buenos avisos (prompt), cómo evaluar el trabajo creativo y cómo verificar los sesgos que al tecnología tiene.



Para el 82 por ciento de los líderes, sus empleados necesitarán nuevas habilidades a fin de estar preparados para el crecimiento de la IA, y el 60 por ciento de las personas dicen que actualmente no tienen las capacidades adecuadas para realizar su trabajo.



El informe revela que la IA no solo “arreglará” el trabajo, sino que creará una forma de trabajar completamente nueva.



Entre las conclusiones, los líderes deberán ayudar a los empleados a aprender a trabajar de manera responsable junto con la IA para cosechar las recompensas de la alianza entre la IA y los empleados: más creación de valor para las empresas y un futuro laboral más brillante y satisfactorio para todos.



En resumen, la IA no nos quitará el empleo, pero quienes no la aprendan sí estarán en riesgo.



