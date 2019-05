Una máquina logra ganarle a humanos en un 'shooter' multijugador

De los mismos creadores de la máquina que derrotó al campeón mundial del milenario juego Go y que luego aprendió a jugar sola para perfeccionarse a sí misma, llega un hermano inteligente que logró jugar y ganar en un título multijugador en línea.



El equipo de DeepMind, investigadores de la división de inteligencia artificial de Google, logró que uno de sus sistemas fuera capaz con una "asombrosa habilidad" de desarrollar estrategias por sí mismo y aplicarlas en una competencia en un videojuego en línea, venciendo a otras máquinas (del videojuego) y a humanos por igual.

El hecho establece un hito pues nunca antes se había logrado que una IA se desempeñara en un videojuego multijugador en línea satisfactoriamente. El reto principal es que este tipo de títulos 'online' implican un alto grado de cooperación con otros jugadores y exigen reacciones inmediatas ante los movimientos de los contrincantes, que ocurren en vivo.



El logro fue revelado en un estudio publicado en la revista Science, en el que se destacan las habilidades del sistema para "desarrollar y utilizar estrategias, aprendidas independientemente, sin intervención humana".

El método se trata de reforzamiento del aprendizaje (Reinforcement Learning), que ha sido aplicado antes a otros sistemas para que dominen juegos como el Go o shogi - que son más complejos que el ajedrez-. El mismo método demostró su éxito hace dos años en lograr derrotar humanos en juegos unipersonales, pero hasta ahora no había roto la barrera del escenario multijugador, donde debe tener en cuenta a más de un contrincante.



El videojuego en el que se puso a prueba el sistema fue 'Quake III Arena Capture the Flag', un 'shooter' en primera persona.

Según el reporte de la revista científica, el estudio demuestra que la IA de Google puede "jugar al nivel de un jugador de carne y hueso, y vencer tanto a otras inteligencias artificiales como a jugadores humanos". Así mismo detalla que los sistemas no habían sido entrenados previamente ni con información sobre el juego ni con datos sobre los jugadores. El proceso de aprendizaje surgió de su experiencia propia, al comparar su juego con la puntuación obtenida. Para lograrlo, las máquinas tuvieron que repetir miles de partidas entre ellas mismas, en escenarios generados aleatoriamente.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Efe