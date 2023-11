Una inteligencia artificial, 'peligro para la humanidad': razón del escándalo en OpenAI

Durante la mañana de este jueves 23 de noviembre se conocieron diferentes versiones sobre una carta que habría sido enviada por investigadores de la compañía OpenAI, la cual hablaría sobre "un poderoso descubrimiento que podría amenazar a la humanidad".



Medios internacionales señalan que este sería el motivo por el cual se desencadenó el escándalo dentro del gigante tecnológico, mientras que otros dicen que sería uno de los motivos determinantes para la salida de Sam Altman hace algunos días.



Por un lado, la agencia de noticias Reuters señala que la misiva habría sido determinante en la decisión tomada para el caso de Altman; mientras que el medio especializado The Verge asegura que la carta no tuvo nada que ver con la salida de uno de los cofundadores de OpenAI.



Todo habría comenzado cuando el cerebro detrás de los inventos de Inteligencia Artificial aseguró que "cuatro veces en la historia de OpenAI, la más reciente hace solo un par de semanas, he tenido la oportunidad de estar en la sala en la que empujamos el velo de la ignorancia hacia atrás y la frontera del descubrimiento hacia delante, y poder hacerlo es el honor profesional de mi vida”,

Sam Altman, habla con los medios de comunicación tras declarar ante el Subcomité de Privacidad, Tecnología y Derecho del Poder Judicial del Senado. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Sin embargo, medios internacionales señalan que empleados de OpenAI temen que las declaraciones de Altman se referían a una innovación hecha dentro de la compañía para desarrollar modelos de inteligencia artificial más potentes de los que se tienen en la actualidad.



En dicho contexto, algunos miembros de la empresa mostraron su preocupación porque en OpenAI no se establecieran las medidas adecuadas para comercializar los potentes modelos.



Por otro lado, Reuters señala que la carta anteriormente mencionada fue uno de los factores determinantes para la salida de Altman, ya que estaría relacionada al proyecto llamado Q*, el cual está en la búsqueda de la superinteligencia.



