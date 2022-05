A nivel global, Intel tiene diversas iniciativas y alianzas que fomentan el acceso a la educación en tecnología. En Colombia hay dos principales con las que buscan el cierre efectivo de brechas en el sector y una capacitación diversa.



Marcelo Bertolami, director general de países emergentes de América Latina de Intel, explicó el alcance y las proyecciones de la empresa.

¿Cuáles son los objetivos de estos programas y cuáles están vigentes en Colombia?

​

El propio programa Intel AI For Youth fue lanzado en 2019 y busca la comprensión profunda de la inteligencia artificial, el acceso y uso de conjuntos de herramientas, y crear soluciones con esta tecnología.



Actualmente esta iniciativa llegó a 15 países en todo el mundo, entre ellos Colombia, y la expectativa para 2030 es amplificar su alcance a 30, cambiando la vida de más de 30 millones de ciudadanos.



El programa anteriormente implementado en Colombia era Intel Skills For Innovation, con el cual, de la mano de la Secretaría de Educación de Medellín y su programa Mova, se logró capacitar a 38 educadores para el uso de tecnología de punta en el desarrollo educativo.



Nosotros creemos que el proyecto se da en efecto dominó o en cascada: las personas que se formaron son formadores de formadores. Así que nuestro objetivo es que vayan a los colegios y formen a los siguientes profesores. De manera que todos se entusiasmen.



Cuando todos se entusiasmen pueden entrar a una plataforma de Intel específica, que se llama skillsforinnovation.intel.com, y ahí pueden hacer un curso de aproximadamente 6 meses en el que pueden aprender todo desde el punto de vista pedagógico y van a poder dar exámenes, practicar y obtener certificados que les van a servir para su currículum y tener un posicionamiento único como profesores, porque en este momento no hay otras empresas que lo estén haciendo.

¿Cómo ha sido recibida la iniciativa?

​

Este proyecto ha sido muy bien recibido por parte de todos los países en los cuales lo hemos presentado. Hemos contado con el apoyo de las autoridades y a los profesores les gusta mucho. Fuera de la región, Suecia, España, el Reino Unido, Italia, Alemania, Rusia, África del Sur, Bulgaria, Estados Unidos son algunos de los países que ya empezaron con el programa.



Al principio, el número de profesores es limitado, estamos formando de a 100 profesores por país. Hasta que podamos avanzar en el proceso de traducción y localización de los contenidos para cada país.



¿Por qué lo hacen con ese enfoque?



Desde Intel, no somos creadores de contenido. Lo que estamos haciendo es crear ejemplos de cómo es posible y les damos la oportunidad a todas las empresas y a todas las editoriales para que empiecen a crear contenidos orientados a esta creación de habilidades. Queremos formar personas con alto nivel de innovación y una alta creatividad, entendemos lo que se requiere en habilidades para el futuro y ahí apostamos.



Cabe mencionar que estamos colaborando con los gobiernos, ya que los gobiernos necesitan una fuerza laboral con ciertos conocimientos. Si no fuera así, tendrían que traer personas de otros lados que tengan esos conocimientos y no es la idea. Tenemos que formar la fuerza laboral de cada país.



¿Cuáles son las habilidades que más se demandan?

​

Se requieren nuevas habilidades cognitivas, nuevas capacidades socioemocionales y las de las nuevas tecnologías como modelado, inteligencia artificial y análisis de datos, y creemos en nuestros programas para preparar a las personas para el futuro.



Ahora firmamos una alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que beneficiará a los países de Iberoamérica, en la que Colombia será el primer país donde se comenzará a hacer el proyecto. Esta alianza estará vigente hasta diciembre del 2024, esperamos llegar a capacitar a más de 200 maestros en inteligencia artificial, carreras STEM y el desarrollo de conocimientos en ciencia, tecnología e innovación, generando así un impacto positivo en el desarrollo de los países de América Latina.



¿Qué más viene para Colombia y países emergentes?

​

Nuestro objetivo es ampliar las capacitaciones a todo el país con estos programas, también tenemos un ecosistema fuerte en ordenadores, cómputo y demás, estamos trabajando en la transformación digital de las empresa, en cloud y el internet de las cosas, lo que viene es crecer en esas áreas.

